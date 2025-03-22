https://ria.ru/20250322/mashina-2006615985.html

Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте

Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте - РИА Новости, 22.03.2025

Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте

Водители могут получить штраф до 3,5 тысячи рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации — до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:11:00+03:00

2025-03-22T03:11:00+03:00

2025-03-22T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Водители могут получить штраф до 3,5 тысячи рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации — до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера — гражданам грозит административная ответственность."Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", — рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже."Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", — обратил внимание Хаминский. Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах — автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.

https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html

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москва, московская область (подмосковье), россия