https://ria.ru/20250322/mashina-2006615985.html
Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте
Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте - РИА Новости, 22.03.2025
Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте
Водители могут получить штраф до 3,5 тысячи рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации — до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:11:00+03:00
2025-03-22T03:11:00+03:00
2025-03-22T06:16:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/10/1485281081_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_ddc1a0573046707c03a2eabe1a1ebe08.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Водители могут получить штраф до 3,5 тысячи рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации — до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера — гражданам грозит административная ответственность."Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", — рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже."Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", — обратил внимание Хаминский. Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах — автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.
https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html
https://ria.ru/20250211/shtrafy-1755246128.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/10/1485281081_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_2a9dc294756b4aa34d0a501002737344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), россия
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте
Юрист Хаминский: мытье машины в неположенном месте обойдется в 3,5 тысячи рублей
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Водители могут получить штраф до 3,5 тысячи рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации — до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера — гражданам грозит административная ответственность.
"Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", — рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже.
"Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", — обратил внимание Хаминский.
Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах — автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.