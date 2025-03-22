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Подполье рассказало о мародерстве ВСУ в Константиновке
Подполье рассказало о мародерстве ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 22.03.2025
Подполье рассказало о мародерстве ВСУ в Константиновке
Украинские военнослужащие массово мародерствуют в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T04:39:00+03:00
2025-03-22T04:39:00+03:00
2025-03-22T04:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие массово мародерствуют в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Военнослужащие ВСУ, держащие позиции в Константиновке на оккупированной Киевом части ДНР, занимаются массовым мародерством. Украинские боевики сами обстреливают жилые районы города, изгоняя таким образом из них местных мирных жителей, после чего грабят их дома. Так же поступают с продовольственными и другими магазинами", - рассказал собеседник агентства. Собеседник агентства раскрыл схему действий, применяемую мародерами ВСУ в Константиновке. "Происходит обстрел, после чего подразделение ВСУ численностью около 10 человек приезжает на место прилета и выносит все ценное из квартир, домов и магазинов, находящихся неподалеку от места обстрела. Ранее такая же схема мародерства применялась ВСУ в Артемовске", - подчеркнул подпольщик.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006618474.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
Подполье рассказало о мародерстве ВСУ в Константиновке
Боевики ВСУ массово мародерствуют в Константиновке