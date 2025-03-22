https://ria.ru/20250322/maroderstvo-2006644495.html

Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев

Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев - РИА Новости, 22.03.2025

Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев

ВСУ, оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество успевших уехать курян, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:56:00+03:00

2025-03-22T11:56:00+03:00

2025-03-22T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

владимир путин

валерий герасимов

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество успевших уехать курян, сообщили РИА Новости жительницы села Казачья Локня Курской области, которые больше полугода жили под оккупацией. "Приезжали с Украины мародеры (из Сумской области - ред.), пропускали их солдаты (ВСУ - ред.). И они (жители Сумской области - ред.) вывозили все из домов (курян - ред.): раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины. Все вывозили из домов", - рассказала агентству жительница села Александра. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html

https://ria.ru/20250309/medvedev-2003928493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины