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Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/maroderstvo-2006644495.html
Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев
Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев - РИА Новости, 22.03.2025
Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев
ВСУ, оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество успевших уехать курян, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:56:00+03:00
2025-03-22T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество успевших уехать курян, сообщили РИА Новости жительницы села Казачья Локня Курской области, которые больше полугода жили под оккупацией. "Приезжали с Украины мародеры (из Сумской области - ред.), пропускали их солдаты (ВСУ - ред.). И они (жители Сумской области - ред.) вывозили все из домов (курян - ред.): раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины. Все вывозили из домов", - рассказала агентству жительница села Александра. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html
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курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев

Жители Сумской области грабили дома курян в оккупированных ВСУ селах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество успевших уехать курян, сообщили РИА Новости жительницы села Казачья Локня Курской области, которые больше полугода жили под оккупацией.
"Приезжали с Украины мародеры (из Сумской области - ред.), пропускали их солдаты (ВСУ - ред.). И они (жители Сумской области - ред.) вывозили все из домов (курян - ред.): раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины. Все вывозили из домов", - рассказала агентству жительница села Александра.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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