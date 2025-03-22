В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВ Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня годовщина трагедии, которая произошла в Москве в "Крокус Сити Холле", где террористы расстреляли беззащитных людей. И сегодня здесь, в Мариуполе, на центральной площади молодежь из города возложила цветы в память о тех, кто в тот день сложил свои головы. Мы ни в коем случае не должны забывать такие события", - сказал Добровольский.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.
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