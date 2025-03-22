https://ria.ru/20250322/mariupol-2006633549.html

В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2025

В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:41:00+03:00

2025-03-22T09:41:00+03:00

2025-03-22T09:41:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

мариуполь

москва

донецкая народная республика

эмин агаларов

крокус сити холл

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский. "Сегодня годовщина трагедии, которая произошла в Москве в "Крокус Сити Холле", где террористы расстреляли беззащитных людей. И сегодня здесь, в Мариуполе, на центральной площади молодежь из города возложила цветы в память о тех, кто в тот день сложил свои головы. Мы ни в коем случае не должны забывать такие события", - сказал Добровольский. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.

https://ria.ru/20240910/uchebnik-1971733056.html

мариуполь

москва

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Варвара Скокшина

мариуполь, москва, донецкая народная республика, эмин агаларов, крокус сити холл