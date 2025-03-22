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В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:41 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/mariupol-2006633549.html
В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2025
В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:41:00+03:00
2025-03-22T09:41:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
мариуполь
москва
донецкая народная республика
эмин агаларов
крокус сити холл
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский. "Сегодня годовщина трагедии, которая произошла в Москве в "Крокус Сити Холле", где террористы расстреляли беззащитных людей. И сегодня здесь, в Мариуполе, на центральной площади молодежь из города возложила цветы в память о тех, кто в тот день сложил свои головы. Мы ни в коем случае не должны забывать такие события", - сказал Добровольский. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.
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мариуполь, москва, донецкая народная республика, эмин агаларов, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Мариуполь, Москва, Донецкая Народная Республика, Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл
В Мариуполе почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВ Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Мариуполе прошла акция в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня годовщина трагедии, которая произошла в Москве в "Крокус Сити Холле", где террористы расстреляли беззащитных людей. И сегодня здесь, в Мариуполе, на центральной площади молодежь из города возложила цветы в память о тех, кто в тот день сложил свои головы. Мы ни в коем случае не должны забывать такие события", - сказал Добровольский.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МариупольМоскваДонецкая Народная РеспубликаЭмин АгаларовКрокус Сити Холл
 
 
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