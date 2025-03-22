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Lovit восстановил доступ к домашнему интернету - РИА Новости, 22.03.2025
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16:25 22.03.2025 (обновлено: 16:31 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/lovit-2006673983.html
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету - РИА Новости, 22.03.2025
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету
Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16.00 мск, компания произведет перерасчет абонентам, которые пользовались услугами во время сбоя,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:25:00+03:00
2025-03-22T16:31:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16.00 мск, компания произведет перерасчет абонентам, которые пользовались услугами во время сбоя, говорится в ее сообщении в Telegram-канале."Доступ в интернет полностью восстановлен в 16.00 22 марта 2025 года. Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет", - сказано в сообщении.Уточняется, что размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей."Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, рекомендуем перезагрузить роутер… Наши специалисты делают всё возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - добавили в Lovit.В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака.
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технологии, россия
Технологии, Россия
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету

Lovit восстановил доступ к домашнему интернету после DDos-атаки

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16.00 мск, компания произведет перерасчет абонентам, которые пользовались услугами во время сбоя, говорится в ее сообщении в Telegram-канале.
"Доступ в интернет полностью восстановлен в 16.00 22 марта 2025 года. Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет", - сказано в сообщении.
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Уточняется, что размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей.
"Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, рекомендуем перезагрузить роутер… Наши специалисты делают всё возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - добавили в Lovit.
В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака.
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