https://ria.ru/20250322/lovit-2006673983.html
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету - РИА Новости, 22.03.2025
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету
Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16.00 мск, компания произведет перерасчет абонентам, которые пользовались услугами во время сбоя,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:25:00+03:00
2025-03-22T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16.00 мск, компания произведет перерасчет абонентам, которые пользовались услугами во время сбоя, говорится в ее сообщении в Telegram-канале."Доступ в интернет полностью восстановлен в 16.00 22 марта 2025 года. Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет", - сказано в сообщении.Уточняется, что размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей."Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, рекомендуем перезагрузить роутер… Наши специалисты делают всё возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - добавили в Lovit.В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака.
https://ria.ru/20250317/sboy-2005533716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, россия
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету
Lovit восстановил доступ к домашнему интернету после DDos-атаки
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16.00 мск, компания произведет перерасчет абонентам, которые пользовались услугами во время сбоя, говорится в ее сообщении в Telegram-канале
.
"Доступ в интернет полностью восстановлен в 16.00 22 марта 2025 года. Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет", - сказано в сообщении.
Уточняется, что размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей.
"Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, рекомендуем перезагрузить роутер… Наши специалисты делают всё возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - добавили в Lovit.
В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака.