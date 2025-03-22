https://ria.ru/20250322/lovit-2006651067.html

РКН подтвердил информацию о DDoS-атаке на провайдера Lovit

РКН подтвердил информацию о DDoS-атаке на провайдера Lovit - РИА Новости, 22.03.2025

РКН подтвердил информацию о DDoS-атаке на провайдера Lovit

Роскомнадзор подтвердил РИА Новости, что уже больше суток идет массированная DDoS-атака на провайдера домашнего интернета Lovit. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:04:00+03:00

2025-03-22T13:04:00+03:00

2025-03-22T16:09:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил РИА Новости, что уже больше суток идет массированная DDoS-атака на провайдера домашнего интернета Lovit."Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 9:58 21 марта и по состоянию на 12:45 22 марта все еще продолжается. Специалисты ЦМУ ССОП помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам", — сказали в ведомстве.Там добавили, что на пике мощность атаки составляла до 65 гигабит в секунду, скорость — до 6,33 миллиона пакетов в секунду.Сейчас, по информации Роскомнадзора, оператор восстанавливает работу сервисов, жители начали частично получать доступ в интернет с 22:00 21 марта.Пользователи стали массово жаловаться на работу Lovit 19 марта. Согласно сервису по отслеживанию сбоев Downdetector, на 13:05 мск 22 марта насчитывается почти 600 жалоб. Пик наблюдался утром, около 10:30 — более полутора тысяч жалоб.

https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html

https://ria.ru/20250204/ataki-1997366480.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия