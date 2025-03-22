Израильские ВВС нанесли массированные удары по югу Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по поселениям Тулин и Кфаркила на юге Ливана
© Getty Images / picture allianceПоследствия израильского авиаудара в Тулине, Ливан. 22 марта 2025
© Getty Images / picture alliance
Последствия израильского авиаудара в Тулине, Ливан. 22 марта 2025
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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Израильская авиация разбомбила поселения на юге Ливана, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
"Тулин и Кфаркила подверглись массированным бомбардировкам вражеской авиации, не менее двух человек получили ранения", — сказал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, авиаударам подверглись три поселения ближе к пограничному населенному пункту Накура.
Утром военно-полевой источник рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) массированно обстреляла из артиллерии окрестности поселения Яхмар-эш-Шакиф в провинции Набатия на юге Ливана. По его словам, это стало ответом на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула.
В ЦАХАЛ уточнили, что это была первая волна ответных ударов, целью которых было уничтожение позиций движения "Хезболла".
Ливанская армия, в свою очередь, заявила, что проводит рейды на юге для выявления источников огня. В одном случае ливанские военные обнаружили самодельные установки для запуска ракет и обезвредили их.
Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам заявили, что эскалация на южных границах может быть спровоцирована, чтобы вовлечь Ливан в очередную войну с Израилем.