https://ria.ru/20250322/livan-2006658108.html

Израильские ВВС нанесли массированные удары по югу Ливана

Израильские ВВС нанесли массированные удары по югу Ливана - РИА Новости, 22.03.2025

Израильские ВВС нанесли массированные удары по югу Ливана

Израильская авиация разбомбила поселения на юге Ливана, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:05:00+03:00

2025-03-22T14:05:00+03:00

2025-03-22T15:49:00+03:00

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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Израильская авиация разбомбила поселения на юге Ливана, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Тулин и Кфаркила подверглись массированным бомбардировкам вражеской авиации, не менее двух человек получили ранения", — сказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, авиаударам подверглись три поселения ближе к пограничному населенному пункту Накура. Утром военно-полевой источник рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) массированно обстреляла из артиллерии окрестности поселения Яхмар-эш-Шакиф в провинции Набатия на юге Ливана. По его словам, это стало ответом на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. В ЦАХАЛ уточнили, что это была первая волна ответных ударов, целью которых было уничтожение позиций движения "Хезболла". Ливанская армия, в свою очередь, заявила, что проводит рейды на юге для выявления источников огня. В одном случае ливанские военные обнаружили самодельные установки для запуска ракет и обезвредили их. Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам заявили, что эскалация на южных границах может быть спровоцирована, чтобы вовлечь Ливан в очередную войну с Израилем.

https://ria.ru/20250322/livan-2006632690.html

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в мире, ливан, израиль, джозеф аун, хезболла