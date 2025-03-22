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Израиль перехватил три снаряда, летевших из Ливана - РИА Новости, 22.03.2025
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09:27 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/livan-2006632690.html
Израиль перехватил три снаряда, летевших из Ливана
Израиль перехватил три снаряда, летевших из Ливана - РИА Новости, 22.03.2025
Израиль перехватил три снаряда, летевших из Ливана
Израильская авиация перехватила три снаряда, которые летели в страну с территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:27:00+03:00
2025-03-22T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израильская авиация перехватила три снаряда, которые летели в страну с территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. В субботу в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги в городе Метула у границы с Ливаном. "После того, как в 07.32 и 07.34 (8.32 и 8.34 мск - ред.) в Метуле прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили три снаряда, которые проникли в Израиль с территории Ливана", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html
https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html
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в мире, ливан, израиль, сша, джозеф аун, аль-маядин, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Джозеф Аун, Аль-Маядин, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль перехватил три снаряда, летевших из Ливана

Израильская авиация перехватила три снаряда, запущенных с территории Ливана

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИстребитель военно-воздушных сил Израиля
Истребитель военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израильская авиация перехватила три снаряда, которые летели в страну с территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
В субботу в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги в городе Метула у границы с Ливаном.
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"После того, как в 07.32 и 07.34 (8.32 и 8.34 мск - ред.) в Метуле прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили три снаряда, которые проникли в Израиль с территории Ливана", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем.
Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
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В миреЛиванИзраильСШАДжозеф АунАль-МаядинХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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