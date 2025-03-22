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Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так - РИА Новости, 22.03.2025
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02:17 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/lgoty-2006612793.html
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так - РИА Новости, 22.03.2025
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так
Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T02:17:00+03:00
2025-03-22T02:17:00+03:00
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
пенсионеры
льготы
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Для пенсионеров и предпенсионеров есть федеральные и региональные льготы. Первые полагаются всем российским гражданам и регулируются законодательно, вторые варьируются в зависимости от региона.К федеральным относятся льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, доплаты за иждивенцев и сельский стаж. Чтобы их получить, надо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги.Региональные льготы – субсидии на оплату ряда коммунальных услуг для малообеспеченных, скидка по налогу на транспорт и льготы на проезд общественным транспортом. Также есть местные доплаты по возрасту, семейному положению и за звание "ветеран труда". Размер этих выплат отличается в зависимости от региона, его можно уточнить в органах соцзащиты.
https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html
https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсионеры, льготы, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсионеры, Льготы, Россия
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так

Финансист Финогенова: для получения льгот пенсионеру надо подать заявление

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожилые женщины сидят на скамейке
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожилые женщины сидят на скамейке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Для пенсионеров и предпенсионеров есть федеральные и региональные льготы. Первые полагаются всем российским гражданам и регулируются законодательно, вторые варьируются в зависимости от региона.
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К федеральным относятся льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, доплаты за иждивенцев и сельский стаж. Чтобы их получить, надо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги.
Региональные льготы – субсидии на оплату ряда коммунальных услуг для малообеспеченных, скидка по налогу на транспорт и льготы на проезд общественным транспортом. Также есть местные доплаты по возрасту, семейному положению и за звание "ветеран труда". Размер этих выплат отличается в зависимости от региона, его можно уточнить в органах соцзащиты.
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ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсионерыЛьготыРоссия
 
 
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