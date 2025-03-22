https://ria.ru/20250322/lgoty-2006612793.html

Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так

Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так - РИА Новости, 22.03.2025

Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так

Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T02:17:00+03:00

2025-03-22T02:17:00+03:00

2025-03-22T02:17:00+03:00

общество

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

пенсионеры

льготы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_0:101:3078:1833_1920x0_80_0_0_1bcafae6ba8614b1143a2001902ce5c3.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Для пенсионеров и предпенсионеров есть федеральные и региональные льготы. Первые полагаются всем российским гражданам и регулируются законодательно, вторые варьируются в зависимости от региона.К федеральным относятся льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, доплаты за иждивенцев и сельский стаж. Чтобы их получить, надо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги.Региональные льготы – субсидии на оплату ряда коммунальных услуг для малообеспеченных, скидка по налогу на транспорт и льготы на проезд общественным транспортом. Также есть местные доплаты по возрасту, семейному положению и за звание "ветеран труда". Размер этих выплат отличается в зависимости от региона, его можно уточнить в органах соцзащиты.

https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html

https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсионеры, льготы, россия