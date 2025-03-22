https://ria.ru/20250322/las-kruses-2006633897.html

При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек

При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек - РИА Новости, 22.03.2025

При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, передал телеканал CBS со ссылкой на полицию. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:47:00+03:00

2025-03-22T09:47:00+03:00

2025-03-22T14:09:00+03:00

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нью-мексико

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, передал телеканал CBS со ссылкой на полицию. "Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких получивших огнестрельные ранения в парке Янг в Лас-Крусесе", — говорится в сообщении канала со ссылкой на местный полицейский департамент.По информации CBS, пострадавших доставили в местные больницы. Об их состоянии пока ничего не известно.

https://ria.ru/20250102/strelba-1992290248.html

нью-мексико

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Варвара Скокшина

в мире, нью-мексико