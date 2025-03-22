https://ria.ru/20250322/las-kruses-2006633897.html
При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек
При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек - РИА Новости, 22.03.2025
При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, передал телеканал CBS со ссылкой на полицию. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:47:00+03:00
2025-03-22T09:47:00+03:00
2025-03-22T14:09:00+03:00
в мире
нью-мексико
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_78bbd235bd4ca6acac06ffdd8dd7917d.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, передал телеканал CBS со ссылкой на полицию. "Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких получивших огнестрельные ранения в парке Янг в Лас-Крусесе", — говорится в сообщении канала со ссылкой на местный полицейский департамент.По информации CBS, пострадавших доставили в местные больницы. Об их состоянии пока ничего не известно.
https://ria.ru/20250102/strelba-1992290248.html
нью-мексико
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1938_1920x0_80_0_0_841eebe4af931b009de1b3284afa486c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-мексико
При стрельбе в американском Лас-Крусесе погиб человек
CBS: при стрельбе в парке в американском Лас-Крусесе погиб человек