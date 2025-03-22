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В американском Лас-Крусесе произошла стрельба - РИА Новости, 22.03.2025
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08:57 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/las-kruses-2006630378.html
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба - РИА Новости, 22.03.2025
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, расположенном в штате Нью-Мексико, сообщает местный телеканал CBS4 Local. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:57:00+03:00
2025-03-22T08:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, расположенном в штате Нью-Мексико, сообщает местный телеканал CBS4 Local. "Сообщается о нескольких людях, получивших огнестрельные ранения в парке Янг в Лас-Крусесе", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на городское отделение полиции. Телеканал уточнил, что на месте работают правоохранители.
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в мире, нью-мексико
В мире, Нью-Мексико
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба

При стрельбе в американском Лас-Крусесе пострадали несколько человек

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Лас-Крусес, расположенном в штате Нью-Мексико, сообщает местный телеканал CBS4 Local.
"Сообщается о нескольких людях, получивших огнестрельные ранения в парке Янг в Лас-Крусесе", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на городское отделение полиции.
Телеканал уточнил, что на месте работают правоохранители.
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