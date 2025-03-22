https://ria.ru/20250322/krym-2006653727.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:14:00+03:00
2025-03-22T13:14:00+03:00
2025-03-22T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "22 марта около 11.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом