https://ria.ru/20250322/krym-2006653727.html

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.03.2025

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:14:00+03:00

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специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "22 марта около 11.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

республика крым

россия

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина