В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию
Глава парламента Крыма Константинов призвал Трампа шире взглянуть на Россию
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в ценной территории.
Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.
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"Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у России совершенно особый взгляд на мироустройство человечества.
"Этот взгляд всегда будет интересен людям, которые ищут выхода из тупика, в который они сами себя загнали в результате многолетней ошибочной политики. В частности, отход от традиционных ценностей, от религиозных ценностей, от своей истории, многое другое. Взгляд и позиция России – всегда интересны, они всегда будет ценны тем, что мы приверженцы этого и храним это в своей памяти", - сказал глава парламента.