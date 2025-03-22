Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/krym-2006641967.html
В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию
В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию - РИА Новости, 22.03.2025
В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:03:00+03:00
2025-03-22T11:03:00+03:00
россия
дональд трамп
владимир константинов
в мире
республика крым
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в ценной территории. Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. "Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, у России совершенно особый взгляд на мироустройство человечества. "Этот взгляд всегда будет интересен людям, которые ищут выхода из тупика, в который они сами себя загнали в результате многолетней ошибочной политики. В частности, отход от традиционных ценностей, от религиозных ценностей, от своей истории, многое другое. Взгляд и позиция России – всегда интересны, они всегда будет ценны тем, что мы приверженцы этого и храним это в своей памяти", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
россия
республика крым
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дональд трамп, владимир константинов, в мире, республика крым, сша
Россия, Дональд Трамп, Владимир Константинов, В мире, Республика Крым, США
В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию

Глава парламента Крыма Константинов призвал Трампа шире взглянуть на Россию

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в ценной территории.
Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Революция Трампа: реалии и симулякры
Вчера, 08:00
"Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у России совершенно особый взгляд на мироустройство человечества.
"Этот взгляд всегда будет интересен людям, которые ищут выхода из тупика, в который они сами себя загнали в результате многолетней ошибочной политики. В частности, отход от традиционных ценностей, от религиозных ценностей, от своей истории, многое другое. Взгляд и позиция России – всегда интересны, они всегда будет ценны тем, что мы приверженцы этого и храним это в своей памяти", - сказал глава парламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
Вчера, 08:00
 
РоссияДональд ТрампВладимир КонстантиновВ миреРеспублика КрымСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала