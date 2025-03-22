https://ria.ru/20250322/krym-2006641967.html

В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию

В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию - РИА Новости, 22.03.2025

В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в... РИА Новости, 22.03.2025

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2025-03-22T11:03:00+03:00

россия

дональд трамп

владимир константинов

в мире

республика крым

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в ценной территории. Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. "Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, у России совершенно особый взгляд на мироустройство человечества. "Этот взгляд всегда будет интересен людям, которые ищут выхода из тупика, в который они сами себя загнали в результате многолетней ошибочной политики. В частности, отход от традиционных ценностей, от религиозных ценностей, от своей истории, многое другое. Взгляд и позиция России – всегда интересны, они всегда будет ценны тем, что мы приверженцы этого и храним это в своей памяти", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

россия

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дональд трамп, владимир константинов, в мире, республика крым, сша