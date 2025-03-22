https://ria.ru/20250322/krym-2006626852.html

Политолог прокомментировал вопрос признания статуса Крыма со стороны Запада

Политолог прокомментировал вопрос признания статуса Крыма со стороны Запада - РИА Новости, 22.03.2025

Политолог прокомментировал вопрос признания статуса Крыма со стороны Запада

Вопрос признания или непризнания российского статуса Крыма со стороны США и других стран Запада не должен и не является ключевым для России, стране не нужны... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:57:00+03:00

2025-03-22T07:57:00+03:00

2025-03-22T07:57:00+03:00

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сша

украина

сергей михеев

дональд трамп

сеймур херш

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Вопрос признания или непризнания российского статуса Крыма со стороны США и других стран Запада не должен и не является ключевым для России, стране не нужны чьи-либо разрешения по главным вопросам жизни и развития, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, заявил, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта. Об этом он ранее написал в своей колонке на платформе Substack. "Периодически вопрос статуса Крыма, его признания возникает в СМИ. Это было бы хорошо, но нам важно избавиться от комплекса неполноценности, нам не нужны ничьи разрешения быть самими собой и жить так, как мы считаем нужным. Признают – хорошо, не признают – и без них обойдемся", - сказал Михеев. Если говорить об истории России, то страна успешно боролась за свое существование без чьих-либо признаний, добавил он. "Признания появились в результате наших успехов, исторически так было. Скажу так: если США захотят признать Крым - мы возражать не будем, если не захотят – мы в их разрешениях не нуждаемся", - добавил политолог. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250322/krym-2006623859.html

https://ria.ru/20250322/vybory_ukraina-2006616967.html

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россия, сша, украина, сергей михеев, дональд трамп, сеймур херш, оон