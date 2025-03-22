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Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев - РИА Новости, 22.03.2025
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07:03 22.03.2025 (обновлено: 16:15 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/krym-2006623859.html
Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев
Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев - РИА Новости, 22.03.2025
Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев
Украинцы, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы его после одиннадцати лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава парламента республики... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Украинцы, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы его после одиннадцати лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что без украинцев Крым якобы умирает: он утверждает, что там "11 лет нет туризма", у крымчан "нет зарплат", а на полуострове "умирает вся природа"."Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", — сказал Константинов.По его мнению, Крым стал примером эффективного и динамичного развития территории. Как заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов, за годы после воссоединения с Россией Крым посетили 67 миллионов туристов, это одно из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше десяти миллионов туристов ежегодно, добавил Аксенов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250321/krym-2006602126.html
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россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), ООН
Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев

Константинов: российский Крым удивит украинцев

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Украинцы, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы его после одиннадцати лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что без украинцев Крым якобы умирает: он утверждает, что там "11 лет нет туризма", у крымчан "нет зарплат", а на полуострове "умирает вся природа".
Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове
21 марта, 22:53
"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", — сказал Константинов.
По его мнению, Крым стал примером эффективного и динамичного развития территории.
Как заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов, за годы после воссоединения с Россией Крым посетили 67 миллионов туристов, это одно из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше десяти миллионов туристов ежегодно, добавил Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Госдуме назвали клоунадой слова Зеленского об "умирающем" Крыме
21 марта, 01:50
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)ООН
 
 
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