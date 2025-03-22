https://ria.ru/20250322/krym-2006623859.html

Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев

Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев - РИА Новости, 22.03.2025

Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев

Украинцы, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы его после одиннадцати лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава парламента республики... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:03:00+03:00

2025-03-22T07:03:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Украинцы, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы его после одиннадцати лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что без украинцев Крым якобы умирает: он утверждает, что там "11 лет нет туризма", у крымчан "нет зарплат", а на полуострове "умирает вся природа"."Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", — сказал Константинов.По его мнению, Крым стал примером эффективного и динамичного развития территории. Как заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов, за годы после воссоединения с Россией Крым посетили 67 миллионов туристов, это одно из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше десяти миллионов туристов ежегодно, добавил Аксенов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250321/krym-2006602126.html

https://ria.ru/20250321/gosduma-2006345410.html

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россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), оон