https://ria.ru/20250322/krokus-2006648431.html

Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта

Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта - РИА Новости, 22.03.2025

Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта

Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, в церемонии открытия принял... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:39:00+03:00

2025-03-22T12:39:00+03:00

2025-03-22T12:55:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

муслим магомаев

андрей воробьев

эмин агаларов

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, в церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИА Новости.Год назад в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек.Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. На открытии присутствовал президент Agalarov Development Эмин Агаларов, а также его отец, президент Crocus Group Араз Агаларов, который стал автором проекта памятника. После открытия началась панихида по жертвам теракта."Дорогие друзья, члены семей, дорогие наши жители, неравнодушные люди, все, кто собрался сегодня здесь в этот очень тяжелый, трагический день. Год назад 22 марта здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всём мире стали свидетелями жестокости и бесчеловечности, ужасного преступления. Здесь, в этом зале, пришли семьи со своими детьми, близкими, женами, родными и столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Я хотел сегодня еще раз высказать слова соболезнования, и светлая память всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии", - сказал Воробьев на открытии.Монумент расположен рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева, в котором год назад произошла трагедия. Мемориал представлен в виде двух стел со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли."В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года", - гласит надпись на монументе.Как только с памятника сняли покрывало, у основания монумента стали появляться первые цветы и игрушки, венки от близких и друзей погибших, фотографии жертв теракта. На торговом центре "Вегас" и здании "Крокус Экспо", расположенных рядом с местом трагедии, выведены проекции с изображениями летящих журавлей.Неравнодушные люди собрались до открытия памятника, чтобы вместе помолиться за погибших, после панихиды они все вместе возложили к мемориалу цветы.Возложить цветы в память о жертвах трагедии приехал и поисково-спасательный отряд "Спасрезерв", который работал над ликвидацией последствий теракта."Это было морально сложно, не могу сказать, насколько это было ужасно", - сказал командир экипажа "Центр" спасательно-поискового отряда Валерий Фомин, вспоминая события в "Крокус Сити Холле".Почтить память погибших также приехали участники "Движения первых", активисты Народного фронта, Молодой гвардии "Единой России" и юнармейцы. Кроме того, у мемориала с утра дежурят психологи Российского Красного Креста, они готовы оказать поддержку каждому пришедшему. Глава РКК Павел Савчук тоже приехал к монументу."От имени Российского Красного Креста и от себя лично мы приносим глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в этой страшной, ужасной трагедии. Огромная боль в наших сердцах за этот год не исчезала. Мы должны помнить, мы должны помнить и верить", - сказал Савчук на открытии памятника.Также почтить память погибших пришел певец Григорий Лепс.На входе на территорию "Крокус Сити Холла" установлены металлодетекторы, также с самого утра работают сотрудники полиции и Росгвардии. У мемориала дежурят волонтеры Подмосковья.В память о жертвах теракта 24 марта прошлого года на здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли". Акция получила свое название в честь песни "Журавли" народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит концертный зал.

https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html

https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html

https://ria.ru/20250320/krokus-2006185816.html

россия

московская область (подмосковье)

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Открытие мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, много людей пришло, чтобы возложить цветы и почтить память погибших, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-22T12:39 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, московская область (подмосковье), муслим магомаев, андрей воробьев, эмин агаларов, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), молодая гвардия , происшествия