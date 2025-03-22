https://ria.ru/20250322/kongress-2006714044.html

В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых

В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых - РИА Новости, 22.03.2025

В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых

Пятый конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 22.03.2025

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россия

фонд "росконгресс"

федеральная территория "сириус"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятый конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Юбилейный V конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", - говорится в сообщении. Конгресс соберет молодых представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, представителей государственных и общественных организаций со всей страны. Организаторами конгресса выступают Минобрнауки России, Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, фонд "росконгресс", федеральная территория "сириус"