В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых
Пятый конгресс молодых ученых пройдет в "Сириусе" 26-28 ноября
© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКонгресс молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Конгресс молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятый конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
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"Юбилейный V конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", - говорится в сообщении.
Конгресс соберет молодых представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, представителей государственных и общественных организаций со всей страны.
Организаторами конгресса выступают Минобрнауки России, Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
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