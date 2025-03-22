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В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых - РИА Новости, 22.03.2025
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21:21 22.03.2025 (обновлено: 21:36 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/kongress-2006714044.html
В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых
В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых - РИА Новости, 22.03.2025
В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых
Пятый конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 22.03.2025
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россия
фонд "росконгресс"
федеральная территория "сириус"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятый конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Юбилейный V конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", - говорится в сообщении. Конгресс соберет молодых представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, представителей государственных и общественных организаций со всей страны. Организаторами конгресса выступают Минобрнауки России, Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
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россия
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россия, фонд "росконгресс", федеральная территория "сириус"
Россия, Фонд "Росконгресс", Федеральная территория "Сириус"
В "Сириусе" пройдет конгресс молодых ученых

Пятый конгресс молодых ученых пройдет в "Сириусе" 26-28 ноября

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКонгресс молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Конгресс молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Конгресс молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятый конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
«
"Юбилейный V конгресс молодых ученых пройдет 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", - говорится в сообщении.
Конгресс соберет молодых представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, представителей государственных и общественных организаций со всей страны.
Организаторами конгресса выступают Минобрнауки России, Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
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РоссияФонд "Росконгресс"Федеральная территория "Сириус"
 
 
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