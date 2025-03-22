В Москве открылась Всероссийская неделя детской книги
В Москве в Колонном зале Дома Союзов началась Всероссийская неделя детской книги
Дом Союзов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Всероссийская неделя детской книги открылась в субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с вами участвуем в историческом событии: неделя детской книги действительно вернулась сегодня в свою историческую колыбель после многолетнего отсутствия", - отметила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Она выразила уверенность, что эта традиция возродится, отметив, что поддержать ежегодное проведение Всероссийской недели детской книги прямо поручил президент России Владимир Путин.
Статс-секретарь, замминистра культуры РФ Жанна Алексеева обратилась к участникам мероприятия от лица министра культуры Ольги Любимовой.
"Открытие Всероссийской недели детской книги напрямую относится к самому дорогому, что у нас есть, а именно - к нашему будущему - вам, наши дети. В этой связи уместно вспомнить слова Сергея Михалкова: "Сегодня - дети, завтра - народ", - говорится в обращении Любимовой, озвученном Алексеевой.
Любимова напомнила, что неделя детской книги пройдет под лозунгом "История с продолжением" и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Ранее директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала, что кроме концерта там пройдут встречи с современными писателями, "викторина, вопросы от писателей к детской аудитории".
В рамках Недели детской книги в Российской государственной детской библиотеке запланировано порядка 60 мероприятий, среди них спектакли, концерты и кинопоказы. Так, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац представит спектакль "Королевский бутерброд", студия "Союзмультфильм" организует показы классики, а после показа фильма "Летучий корабль" состоится встреча с актером Александром Метёлкиным.
После завершения Недели детской книги при поддержке министерства культуры РГДБ организует поездку современных писателей и художников-иллюстраторов в 34 города России для встречи с читателями.