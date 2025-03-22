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Издатели должны быть заинтересованы в детских книгах, заявил Мединский - РИА Новости, 22.03.2025
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16:03 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/knigi-2006671054.html
Издатели должны быть заинтересованы в детских книгах, заявил Мединский
Издатели должны быть заинтересованы в детских книгах, заявил Мединский - РИА Новости, 22.03.2025
Издатели должны быть заинтересованы в детских книгах, заявил Мединский
Надо создать условия, в которых издательства были бы коммерчески заинтересованы в реализации детских книг, заявил помощник президента РФ, глава Союза писателей... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:03:00+03:00
2025-03-22T16:03:00+03:00
россия
москва
владимир мединский
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российский книжный союз
российские космические системы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Надо создать условия, в которых издательства были бы коммерчески заинтересованы в реализации детских книг, заявил помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский. "Нужно, чтобы издательства, кстати, как и магазины, были заинтересованы в реализации и издательстве детской книги, коммерчески заинтересованы. Тогда нам не нужно будет "заливать" этот бюджетными деньгами - надо создать условия, когда они самим выгодно это делать", - сказал он на церемонии открытия Всероссийской недели детской книги в Москве. Мединский отметил, что вопрос цен на детские книги обсуждался недавно на съезде Российского книжного союза. Он привел ранее представленные председателем РКС Сергеем Степашиным данные о том, что 80% российских семей считают детскую книгу дорогой покупкой. По словам помощника президента РФ, способы решения этой проблемы и проблемы привлечения детей к чтению в общем разные: предлагается разработать систему субсидий, грантов, налогов для издательств. Мединский высказал предложение, как экономически замотивировать издателей поддерживать с помощью государства именно отечественных авторов: возможно, это можно сделать за счет введения определенного роялти отчислений от продаж детской переводной литературы. "Пусть переводная литература поддерживает издание отечественных авторов. Такая система есть, ее можно попробовать продвинуть", - предложил он. Кроме того, Мединский напомнил, что ранее в министерстве печати была разработана программа "Большая популяризация детского чтения" - реклама, пропаганда и повышение авторитета детского автора, субсидии детской литературы. "Но дальше разработка программы делала не пошло. Надо срочно к реализации этого документа вернуться", - подчеркнул он в своем выступлении. Торжественная церемония открытия Всероссийской недели детской книги проходит в Москве в субботу в Колонном зале Дома Союзов. Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Всероссийская неделя детской книги пройдет под лозунгом "История с продолжением", а многие мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html
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россия, москва, владимир мединский, сергей степашин, ольга любимова, российский книжный союз, российские космические системы , дом союзов
Россия, Москва, Владимир Мединский, Сергей Степашин, Ольга Любимова, Российский Книжный Союз, Российские космические системы , Дом союзов
Издатели должны быть заинтересованы в детских книгах, заявил Мединский

Мединский: издательства должны быть заинтересованы в реализации детских книг

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Надо создать условия, в которых издательства были бы коммерчески заинтересованы в реализации детских книг, заявил помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский.
"Нужно, чтобы издательства, кстати, как и магазины, были заинтересованы в реализации и издательстве детской книги, коммерчески заинтересованы. Тогда нам не нужно будет "заливать" этот бюджетными деньгами - надо создать условия, когда они самим выгодно это делать", - сказал он на церемонии открытия Всероссийской недели детской книги в Москве.
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Мединский отметил, что вопрос цен на детские книги обсуждался недавно на съезде Российского книжного союза. Он привел ранее представленные председателем РКС Сергеем Степашиным данные о том, что 80% российских семей считают детскую книгу дорогой покупкой. По словам помощника президента РФ, способы решения этой проблемы и проблемы привлечения детей к чтению в общем разные: предлагается разработать систему субсидий, грантов, налогов для издательств.
Мединский высказал предложение, как экономически замотивировать издателей поддерживать с помощью государства именно отечественных авторов: возможно, это можно сделать за счет введения определенного роялти отчислений от продаж детской переводной литературы. "Пусть переводная литература поддерживает издание отечественных авторов. Такая система есть, ее можно попробовать продвинуть", - предложил он.
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Кроме того, Мединский напомнил, что ранее в министерстве печати была разработана программа "Большая популяризация детского чтения" - реклама, пропаганда и повышение авторитета детского автора, субсидии детской литературы.
"Но дальше разработка программы делала не пошло. Надо срочно к реализации этого документа вернуться", - подчеркнул он в своем выступлении.
Торжественная церемония открытия Всероссийской недели детской книги проходит в Москве в субботу в Колонном зале Дома Союзов. Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Всероссийская неделя детской книги пройдет под лозунгом "История с продолжением", а многие мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
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