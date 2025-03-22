https://ria.ru/20250322/kitaj-2006673197.html

В Китае создали мощное устройство для перерезания любых подводных кабелей

В Китае создали мощное устройство для перерезания любых подводных кабелей - РИА Новости, 22.03.2025

В Китае создали мощное устройство для перерезания любых подводных кабелей

Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:19:00+03:00

2025-03-22T16:19:00+03:00

2025-03-22T16:19:00+03:00

наука

в мире

технологии

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003153781_0:147:1252:851_1920x0_80_0_0_c87bd6f1815bbb871a95129977a51d50.jpg

ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации, пишет в субботу газета South China Morning Post. "Китай представил компактное глубоководное устройство для разрезания кабелей, способное повредить самые защищенные в мире подводные линии связи и электропередач", - говорится в статье издания. Газета отмечает, что это первый случай, когда какая-либо страна официально раскрыла, что у нее есть устройство, способное нарушить работу критически важных подводных сетей. По данным SCMP, инструмент разработан Научно-исследовательским судостроительным центром Китая (CSSRC) для перерезания армированных кабелей, покрытых слоями стальной, резиновой и полимерной оболочки. Устройство способно перерезать даже самые укрепленные провода на глубине до 4 тысяч метров. Издание указывает, что, хотя устройство было создано для проведения гражданских спасательных операций и добычи полезных ископаемых на морском дне, потенциал использования двойного назначения инструмента может вызвать опасения других стран, так как, по сути, при его помощи Китай может в своих интересах дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса. Согласно South China Morning Post, устройство разработано командой под руководством инженера Ху Хаолуна, который с опубликованной в китайском журнале Mechanical Engineering статье написал, что при создании конструкции режущего инструмента ученые преодолели несколько серьезных технических проблем, возникающих на большой глубине. Кроме того, газета отмечает, что традиционные лезвия подобных устройств не могут справиться со стальными армированными кабелями, и команда Ху Хаолуна нашла решение в использовании 150-миллиметрового шлифовального круга с алмазным покрытием, вращающегося со скоростью 1600 оборотов в минуту, что достаточно, чтобы разрушить сталь. Инструмент можно устанавливать на подводных аппаратах и управлять с помощью роботизированных рук даже в условиях нулевой видимости.

https://ria.ru/20250220/kamera-2000446588.html

https://ria.ru/20241003/kitay-1976178847.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, китай