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СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
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11:33 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/kitaj-2006643218.html
СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине
СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине
Китай обсуждает с европейскими странами возможность своего участия в потенциальном "миротворческом контингенте" после завершения украинского конфликта,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:33:00+03:00
2025-03-22T11:33:00+03:00
в мире
украина
россия
китай
дмитрий песков
сергей лавров
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Китай обсуждает с европейскими странами возможность своего участия в потенциальном "миротворческом контингенте" после завершения украинского конфликта, утверждает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза. "Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев", - утверждает издание. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ранее возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину, заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса. По мнению старшего научного сотрудника Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо, Китай не может отправить миротворческие силы на Украину, так как для проведение миротворческой миссии необходимо согласие обеих сторон конфликта. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
https://ria.ru/20250320/mirotvortsy-2006281728.html
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в мире, украина, россия, китай, дмитрий песков, сергей лавров, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине

Welt: Китай обсуждает с Европой участие в миротворческих силах на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Китай обсуждает с европейскими странами возможность своего участия в потенциальном "миротворческом контингенте" после завершения украинского конфликта, утверждает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.
"Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев", - утверждает издание.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Китае обвинили США в стремлении использовать конфликт на Украине
12 марта, 08:34
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ранее возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину, заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса.
По мнению старшего научного сотрудника Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо, Китай не может отправить миротворческие силы на Украину, так как для проведение миротворческой миссии необходимо согласие обеих сторон конфликта.
Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине
20 марта, 18:34
 
В миреУкраинаРоссияКитайДмитрий ПесковСергей ЛавровКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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