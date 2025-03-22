СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине
Welt: Китай обсуждает с Европой участие в миротворческих силах на Украине
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Китай обсуждает с европейскими странами возможность своего участия в потенциальном "миротворческом контингенте" после завершения украинского конфликта, утверждает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ранее возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину, заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса.
По мнению старшего научного сотрудника Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо, Китай не может отправить миротворческие силы на Украину, так как для проведение миротворческой миссии необходимо согласие обеих сторон конфликта.
Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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