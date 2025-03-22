В Киеве и девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Черкасской, Сумской и еще 7 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины в субботу вечером, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 21.46 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18