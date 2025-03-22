Рейтинг@Mail.ru
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/khitrou-2006613067.html
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции - РИА Новости, 22.03.2025
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции
Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" в результате пожара на подстанции лишился объема энергии, равноценного объему потребления города среднего размера, заявил... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:29:00+03:00
2025-03-22T01:29:00+03:00
в мире
лондон
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
аэропорт хитроу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/61/1558476199_535:0:3806:1840_1920x0_80_0_0_1f8251e6a9076bac9421b4dbb1a203e6.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" в результате пожара на подстанции лишился объема энергии, равноценного объему потребления города среднего размера, заявил глава авиагавани Томас Уолдби. "Мы потеряли значительную часть нашего питания, и я хочу подчеркнуть, что это был очень серьезный инцидент, а не небольшое возгорание. Мы потеряли энергию, эквивалентную энергии города среднего размера, и наши резервные системы работали, как и должны, однако они не рассчитаны на управление всем аэропортом", - сказал он в эфире телеканала Sky News. По словам главы "Хитроу", в результате пожара пострадала не только подстанция, но и её резервный трансформатор. В результате аэропорту пришлось провести перераспределение питания, что и стало причиной его закрытия. "У нас есть три такие подстанции. У каждой из них есть резервный трансформатор. В данном случае трансформатор тоже вышел из строя. И тогда нам приходится перестраивать снабжение. Мы не остались без электричества, однако нам надо перестроить подачу энергии. Для того, чтобы это сделать, мы должны отключить системы", - сказал Уолдби. Он указал, что речь идёт о "тысячах" различных систем, которые необходимо было перезапустить и проверить на безопасность, прежде чем возобновить работу аэропорта. Глава "Хитроу" назвал сложившуюся ситуацию "беспрецедентной" и заявил, что раньше такого никогда не случалось. Однако он отметил, что произошедшее было вызвано "внешними факторами". Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта. Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света. "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250321/aeroport-2006581859.html
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006376759.html
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006369780.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/61/1558476199_944:0:3397:1840_1920x0_80_0_0_e8e00adcbf73057948ca4b952dba5580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции, аэропорт хитроу
В мире, Лондон, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции, аэропорт Хитроу
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции

"Хитроу" из-за пожара на подстанции лишился объема энергии небольшого города

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолеты у здания терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты у здания терминала аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Самолеты у здания терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" в результате пожара на подстанции лишился объема энергии, равноценного объему потребления города среднего размера, заявил глава авиагавани Томас Уолдби.
"Мы потеряли значительную часть нашего питания, и я хочу подчеркнуть, что это был очень серьезный инцидент, а не небольшое возгорание. Мы потеряли энергию, эквивалентную энергии города среднего размера, и наши резервные системы работали, как и должны, однако они не рассчитаны на управление всем аэропортом", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Ликвидация пожара на подстанции Норт-Хайд - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов
Вчера, 20:20
По словам главы "Хитроу", в результате пожара пострадала не только подстанция, но и её резервный трансформатор. В результате аэропорту пришлось провести перераспределение питания, что и стало причиной его закрытия.
"У нас есть три такие подстанции. У каждой из них есть резервный трансформатор. В данном случае трансформатор тоже вышел из строя. И тогда нам приходится перестраивать снабжение. Мы не остались без электричества, однако нам надо перестроить подачу энергии. Для того, чтобы это сделать, мы должны отключить системы", - сказал Уолдби.
Он указал, что речь идёт о "тысячах" различных систем, которые необходимо было перезапустить и проверить на безопасность, прежде чем возобновить работу аэропорта.
Пожар в лондонском аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть
Вчера, 09:28
Глава "Хитроу" назвал сложившуюся ситуацию "беспрецедентной" и заявил, что раньше такого никогда не случалось. Однако он отметил, что произошедшее было вызвано "внешними факторами".
Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта.
Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс
Вчера, 08:45
 
В миреЛондонЗакрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанцииаэропорт Хитроу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала