https://ria.ru/20250322/khitrou-2006613067.html
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции - РИА Новости, 22.03.2025
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции
Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" в результате пожара на подстанции лишился объема энергии, равноценного объему потребления города среднего размера, заявил... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:29:00+03:00
2025-03-22T01:29:00+03:00
2025-03-22T01:29:00+03:00
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закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
аэропорт хитроу
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" в результате пожара на подстанции лишился объема энергии, равноценного объему потребления города среднего размера, заявил глава авиагавани Томас Уолдби. "Мы потеряли значительную часть нашего питания, и я хочу подчеркнуть, что это был очень серьезный инцидент, а не небольшое возгорание. Мы потеряли энергию, эквивалентную энергии города среднего размера, и наши резервные системы работали, как и должны, однако они не рассчитаны на управление всем аэропортом", - сказал он в эфире телеканала Sky News. По словам главы "Хитроу", в результате пожара пострадала не только подстанция, но и её резервный трансформатор. В результате аэропорту пришлось провести перераспределение питания, что и стало причиной его закрытия. "У нас есть три такие подстанции. У каждой из них есть резервный трансформатор. В данном случае трансформатор тоже вышел из строя. И тогда нам приходится перестраивать снабжение. Мы не остались без электричества, однако нам надо перестроить подачу энергии. Для того, чтобы это сделать, мы должны отключить системы", - сказал Уолдби. Он указал, что речь идёт о "тысячах" различных систем, которые необходимо было перезапустить и проверить на безопасность, прежде чем возобновить работу аэропорта. Глава "Хитроу" назвал сложившуюся ситуацию "беспрецедентной" и заявил, что раньше такого никогда не случалось. Однако он отметил, что произошедшее было вызвано "внешними факторами". Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта. Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света. "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250321/aeroport-2006581859.html
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006376759.html
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в мире, лондон, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции, аэропорт хитроу
В мире, Лондон, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции, аэропорт Хитроу
"Хитроу" лишился объема энергии небольшого города из-за пожара подстанции
"Хитроу" из-за пожара на подстанции лишился объема энергии небольшого города
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" в результате пожара на подстанции лишился объема энергии, равноценного объему потребления города среднего размера, заявил
глава авиагавани Томас Уолдби.
"Мы потеряли значительную часть нашего питания, и я хочу подчеркнуть, что это был очень серьезный инцидент, а не небольшое возгорание. Мы потеряли энергию, эквивалентную энергии города среднего размера, и наши резервные системы работали, как и должны, однако они не рассчитаны на управление всем аэропортом", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам главы "Хитроу", в результате пожара пострадала не только подстанция, но и её резервный трансформатор. В результате аэропорту пришлось провести перераспределение питания, что и стало причиной его закрытия.
"У нас есть три такие подстанции. У каждой из них есть резервный трансформатор. В данном случае трансформатор тоже вышел из строя. И тогда нам приходится перестраивать снабжение. Мы не остались без электричества, однако нам надо перестроить подачу энергии. Для того, чтобы это сделать, мы должны отключить системы", - сказал Уолдби.
Он указал, что речь идёт о "тысячах" различных систем, которые необходимо было перезапустить и проверить на безопасность, прежде чем возобновить работу аэропорта.
Глава "Хитроу" назвал сложившуюся ситуацию "беспрецедентной" и заявил, что раньше такого никогда не случалось. Однако он отметил, что произошедшее было вызвано "внешними факторами".
Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта.
Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.