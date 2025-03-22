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Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу - РИА Новости, 22.03.2025
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу
Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу", как ожидается, вернется в субботу к штатному режиму работы после пожара на подстанции, повлекшего его... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:58:00+03:00
2025-03-22T00:58:00+03:00
2025-03-22T00:58:00+03:00
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закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
аэропорт хитроу
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу", как ожидается, вернется в субботу к штатному режиму работы после пожара на подстанции, повлекшего его обесточивание, заявил глава авиагавани Томас Уолдби. "Утром мы ожидаем возвращения к полноценной работе, так что 100% операций, как в обычный день", - сказал он в эфире телеканала Sky News. По словам Уолдби, пассажиры, у которых на субботу запланирован рейс, могут приезжать в аэропорт как всегда, без необходимости прибывать заранее. Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта. Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света. "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
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великобритания, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции, аэропорт хитроу, лондон
Великобритания, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции, аэропорт Хитроу, Лондон
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу
Глава "Хитроу" Уолдби: аэропорт вернется к штатному режиму работы в субботу
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу", как ожидается, вернется в субботу к штатному режиму работы после пожара на подстанции, повлекшего его обесточивание, заявил
глава авиагавани Томас Уолдби.
"Утром мы ожидаем возвращения к полноценной работе, так что 100% операций, как в обычный день", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам Уолдби, пассажиры, у которых на субботу запланирован рейс, могут приезжать в аэропорт как всегда, без необходимости прибывать заранее.
Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта.
Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.