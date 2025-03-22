"Хезболла" заявила о непричастности к обстрелу Израиля
"Хезболла" заявила, что не имеет отношения к пуску ракет по территории Израиля
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что не имеет отношения к пуску ракет по территории Израиля в субботу.
Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.
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"Хезболлах" не имеет никакого отношения к пуску ракет из Южного Ливана в направлении оккупированной территории Палестины", - написано в заявлении.
Ливанское движение сопротивления обвинило Израиль в попытках оправдать его собственные враждебные действия в отношении Ливана.
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"Хезболлах" в очередной раз заявляет о соблюдении со своей стороны соглашения о прекращении огня", - отмечается в коммюнике.
Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем.
Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
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