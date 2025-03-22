https://ria.ru/20250322/kazan-2006697105.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 22.03.2025

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:33:00+03:00

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казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация."В аэропорту Казань в 19.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, совершавших рейс в Казань.

https://ria.ru/20250322/aeroport-2006648062.html

казань

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия