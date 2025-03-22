https://ria.ru/20250322/kazan-2006697105.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 22.03.2025
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:33:00+03:00
2025-03-22T19:33:00+03:00
2025-03-22T19:44:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149995/63/1499956312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_becbb83f5d19cac43e4dcbc54cd15fcc.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация."В аэропорту Казань в 19.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, совершавших рейс в Казань.
https://ria.ru/20250322/aeroport-2006648062.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149995/63/1499956312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cfd6d493502b029c8dabee2794ab974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов