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Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным - РИА Новости, 22.03.2025
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17:31 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html
Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным
Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным - РИА Новости, 22.03.2025
Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным
Картина, которую президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, является произведением искусства, не имеющим цены, заявил РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:31:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Картина, которую президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, является произведением искусства, не имеющим цены, заявил народный художник России Никас Сафронов в беседе с изданием "Аргументы и Факты"."Такая работа, вероятнее всего, бесценна", — сказал он, отвечая на вопрос о стоимости полотна.Сафронов добавил, что авторы, как правило, не комментируют свои работы и не уточняют, для кого они были созданы.Искусствовед Елизавета Лихачева в беседе с RT предположила, что автором произведения является сам Никас Сафронов."Никас Сафронов. Думаю, что он написал. Стоимость картины оценить не берусь", — предположила она.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что привез Трампу подарок от Владимира Путина — красивый портрет президента США, написанный ведущим российским художником.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618613.html
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россия, сша, никас сафронов, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Никас Сафронов, Владимир Путин, Дональд Трамп
Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным

Художник Сафронов назвал картину, подаренную Путиным Трампу, бесценной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожник Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художник Никас Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Картина, которую президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, является произведением искусства, не имеющим цены, заявил народный художник России Никас Сафронов в беседе с изданием "Аргументы и Факты".
«
"Такая работа, вероятнее всего, бесценна", — сказал он, отвечая на вопрос о стоимости полотна.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Сафронов добавил, что авторы, как правило, не комментируют свои работы и не уточняют, для кого они были созданы.
Искусствовед Елизавета Лихачева в беседе с RT предположила, что автором произведения является сам Никас Сафронов.
"Никас Сафронов. Думаю, что он написал. Стоимость картины оценить не берусь", — предположила она.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что привез Трампу подарок от Владимира Путина — красивый портрет президента США, написанный ведущим российским художником.
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РоссияСШАНикас СафроновВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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