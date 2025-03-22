https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html

Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным

Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным - РИА Новости, 22.03.2025

Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным

Картина, которую президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, является произведением искусства, не имеющим цены, заявил РИА Новости, 22.03.2025

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2025-03-22T17:31:00+03:00

россия

сша

никас сафронов

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Картина, которую президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, является произведением искусства, не имеющим цены, заявил народный художник России Никас Сафронов в беседе с изданием "Аргументы и Факты"."Такая работа, вероятнее всего, бесценна", — сказал он, отвечая на вопрос о стоимости полотна.Сафронов добавил, что авторы, как правило, не комментируют свои работы и не уточняют, для кого они были созданы.Искусствовед Елизавета Лихачева в беседе с RT предположила, что автором произведения является сам Никас Сафронов."Никас Сафронов. Думаю, что он написал. Стоимость картины оценить не берусь", — предположила она.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что привез Трампу подарок от Владимира Путина — красивый портрет президента США, написанный ведущим российским художником.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618613.html

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россия, сша, никас сафронов, владимир путин, дональд трамп