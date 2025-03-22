https://ria.ru/20250322/kanada-2006614872.html

Канада запустит кампанию против пошлин США в 12 прореспубликанских штатах

Канада запустит кампанию против пошлин США в 12 прореспубликанских штатах - РИА Новости, 22.03.2025

Канада запустит кампанию против пошлин США в 12 прореспубликанских штатах

Канада запускает рекламную кампанию против американских пошлин в 12 прореспубликанских штатах, заявила глава МИД страны Мелани Жоли. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T02:30:00+03:00

2025-03-22T02:30:00+03:00

2025-03-22T02:30:00+03:00

канада

сша

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джастин трюдо

илон маск

евросоюз

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канада запускает рекламную кампанию против американских пошлин в 12 прореспубликанских штатах, заявила глава МИД страны Мелани Жоли. "Сегодня мы запускаем рекламную кампанию в 12 республиканских штатах. Канадцы хотят донести посыл о том, что в торговой войне нет победителей", - заявила Жоли в эфире телеканала CNN. Жоли пояснила, что Канада оплатит размещение рекламных щитов вдоль автотрасс в ряде прореспубликанских штатов, включая Флориду, Неваду, Джорджию, Нью-Гэмпшир, Мичиган и Огайо. Глава канадского МИД заявила, что ожидает от американцев обращения к законодателям США с тем, чтобы донести до них нежелание пошлин. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Помимо этого, Трамп ранее называл бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.

https://ria.ru/20250321/kanada-2006405101.html

https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

канада

сша

китай

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канада, сша, китай, мелани жоли, джастин трюдо, илон маск, евросоюз