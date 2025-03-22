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Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог - РИА Новости, 22.03.2025
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16:01 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/japonija-2006670870.html
Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог
Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог - РИА Новости, 22.03.2025
Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог
Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог высокого уровня, в ходе которого главы МИД стран Такэси Ивая и Ван И обсудили практическое... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:01:00+03:00
2025-03-22T16:01:00+03:00
япония
китай
южная корея
такэси ивая
ван и (политик)
магатэ
фукусима-1
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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог высокого уровня, в ходе которого главы МИД стран Такэси Ивая и Ван И обсудили практическое сотрудничество в экономической области в рамках "стратегических взаимовыгодных отношений", а также подтвердили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения и выразили готовность продолжать продвигать взаимодействие частного сектора на рынках третьих стран. "Глава МИД Японии Ивая в начале встречи отметил важность японо-китайских экономических отношений. Он подчеркнул, что для продвижения практического сотрудничества в экономической сфере необходимо взаимопонимание народов обеих стран. Подчеркнув важность снятия ограничений на импорт японской сельскохозяйственной и рыбной продукции, он также выразил надежду, что текущий диалог станет возможностью для ослабления противоречий и продвижения сотрудничества и координации", - отмечается в пресс-релизе японского ведомства. Кроме того, стороны подтвердили сотрудничество по подготовке следующего японо-китайского диалога высокого уровня по вопросам рационального использования энергетических ресурсов и экологии в формате круглого стола, который пройдет вместе с 26-й Трехсторонней встречей министров окружающей среды Японии, Китая и Южной Кореи. "Стороны также согласились содействовать обменам среди молодежи, что способствует взаимопониманию и укреплению отношений между странами, а также технологическому сотрудничеству между компаниями обеих стран. Они также подтвердили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения, медицинской помощи и ухода, а также выразили готовность продолжать продвигать сотрудничество частного сектора на рынках третьих стран", - отмечается в документе. Главы МИД Японии и Китая также "договорились о продвижении дискуссий, связанных с возобновлением импорта японской рыбной продукции", если результаты анализов воды, собранной в ходе недавленого визита экспертной группы и представителей МАГАТЭ на АЭС "Фукусима-1" не выявят никаких отклонений. Последний японо-китайский экономический диалог высокого уровня состоялся 14 апреля 2019 года.
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япония, китай, южная корея, такэси ивая, ван и (политик), магатэ, фукусима-1
Япония, Китай, Южная Корея, Такэси Ивая, Ван И (политик), МАГАТЭ, Фукусима-1
Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог

Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог высокого уровня

© РИА Новости / Сергей ВыхухолевВид Токио
Вид Токио - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Выхухолев
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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог высокого уровня, в ходе которого главы МИД стран Такэси Ивая и Ван И обсудили практическое сотрудничество в экономической области в рамках "стратегических взаимовыгодных отношений", а также подтвердили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения и выразили готовность продолжать продвигать взаимодействие частного сектора на рынках третьих стран.
«
"Глава МИД Японии Ивая в начале встречи отметил важность японо-китайских экономических отношений. Он подчеркнул, что для продвижения практического сотрудничества в экономической сфере необходимо взаимопонимание народов обеих стран. Подчеркнув важность снятия ограничений на импорт японской сельскохозяйственной и рыбной продукции, он также выразил надежду, что текущий диалог станет возможностью для ослабления противоречий и продвижения сотрудничества и координации", - отмечается в пресс-релизе японского ведомства.
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Кроме того, стороны подтвердили сотрудничество по подготовке следующего японо-китайского диалога высокого уровня по вопросам рационального использования энергетических ресурсов и экологии в формате круглого стола, который пройдет вместе с 26-й Трехсторонней встречей министров окружающей среды Японии, Китая и Южной Кореи.
«
"Стороны также согласились содействовать обменам среди молодежи, что способствует взаимопониманию и укреплению отношений между странами, а также технологическому сотрудничеству между компаниями обеих стран. Они также подтвердили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения, медицинской помощи и ухода, а также выразили готовность продолжать продвигать сотрудничество частного сектора на рынках третьих стран", - отмечается в документе.
Главы МИД Японии и Китая также "договорились о продвижении дискуссий, связанных с возобновлением импорта японской рыбной продукции", если результаты анализов воды, собранной в ходе недавленого визита экспертной группы и представителей МАГАТЭ на АЭС "Фукусима-1" не выявят никаких отклонений.
Последний японо-китайский экономический диалог высокого уровня состоялся 14 апреля 2019 года.
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