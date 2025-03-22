https://ria.ru/20250322/izrail-2006716352.html

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.03.2025

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по Ливану для поражения целей ливанской организации "Хезболлах". РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:45:00+03:00

2025-03-22T21:45:00+03:00

2025-03-22T21:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по Ливану для поражения целей ливанской организации "Хезболлах". "Армия Израиля в данный момент поражает цели, принадлежащие террористической организации "Хезболлах", в Ливане", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.

https://ria.ru/20250322/izrail-2006663601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, сша, джозеф аун, аль-маядин, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024