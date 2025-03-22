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Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.03.2025
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21:45 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/izrail-2006716352.html
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.03.2025
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по Ливану для поражения целей ливанской организации "Хезболлах". РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:45:00+03:00
2025-03-22T21:45:00+03:00
в мире
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джозеф аун
аль-маядин
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по Ливану для поражения целей ливанской организации "Хезболлах". "Армия Израиля в данный момент поражает цели, принадлежащие террористической организации "Хезболлах", в Ливане", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
https://ria.ru/20250322/izrail-2006663601.html
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в мире, ливан, израиль, сша, джозеф аун, аль-маядин, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Джозеф Аун, Аль-Маядин, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по Ливану для ликвидации "Хезболлы"

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по Ливану для поражения целей ливанской организации "Хезболлах".
«
"Армия Израиля в данный момент поражает цели, принадлежащие террористической организации "Хезболлах", в Ливане", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека
Вчера, 15:07
Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.
Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем.
Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
Истребитель военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Израиль перехватил три снаряда, летевших из Ливана
Вчера, 09:27
 
В миреЛиванИзраильСШАДжозеф АунАль-МаядинХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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