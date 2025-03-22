https://ria.ru/20250322/izrail-2006663601.html
При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека
При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека - РИА Новости, 22.03.2025
При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека
Жертвами ударов израильских ВВС по югу Ливана стали два человека, еще трое получили ранения, сообщает ливанское министерство здравоохранения. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:07:00+03:00
2025-03-22T15:07:00+03:00
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Жертвами ударов израильских ВВС по югу Ливана стали два человека, еще трое получили ранения, сообщает ливанское министерство здравоохранения. "По обновленным данным, в результате авиаударов враждебного Израиля по поселению Яхмар погибли два человека и трое получили ранения", - говорится в заявлении. Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.
https://ria.ru/20250322/livan-2006632690.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека
При ударах ВВС Израиля по ливанскому поселению Яхмар погибли два человека