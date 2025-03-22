https://ria.ru/20250322/izrail-2006663601.html

При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека

При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека - РИА Новости, 22.03.2025

При ударах Израиля по югу Ливана погибли два человека

Жертвами ударов израильских ВВС по югу Ливана стали два человека, еще трое получили ранения, сообщает ливанское министерство здравоохранения. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:07:00+03:00

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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Жертвами ударов израильских ВВС по югу Ливана стали два человека, еще трое получили ранения, сообщает ливанское министерство здравоохранения. "По обновленным данным, в результате авиаударов враждебного Израиля по поселению Яхмар погибли два человека и трое получили ранения", - говорится в заявлении. Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024