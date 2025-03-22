https://ria.ru/20250322/izrail-2006654876.html

Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане

Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане - РИА Новости, 22.03.2025

Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города в субботу утром, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:22:00+03:00

2025-03-22T13:22:00+03:00

2025-03-22T13:38:00+03:00

в мире

ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города в субботу утром, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Израиль не допустит никакого ущерба своим гражданам и суверенитету. В ответ на ракетный обстрел, совершенный сегодня утром по территории Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали ЦАХАЛ указание решительно действовать с против десятков террористических целей в Ливане", - говорится в сообщении.Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, опубликовала заявление, что военные в эти минуты атакуют цели в южном Ливане.В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.Ранее в субботу сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Метула, расположенном на границы с Ливаном. В ходе обстрела ЦАХАЛ перехватил три снаряда. Это был первый обстрел израильской территории из Ливана с ноября 2024 года, когда стороны объявили о режиме прекращения огня.

https://ria.ru/20250322/gaza-2006653899.html

https://ria.ru/20250320/khamas-2006090500.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024