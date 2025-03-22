Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане
Армия Израиля получила приказ атаковать десятки целей в Ливане
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города в субботу утром, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль не допустит никакого ущерба своим гражданам и суверенитету. В ответ на ракетный обстрел, совершенный сегодня утром по территории Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали ЦАХАЛ указание решительно действовать с против десятков террористических целей в Ливане", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, опубликовала заявление, что военные в эти минуты атакуют цели в южном Ливане.
В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.
Ранее в субботу сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Метула, расположенном на границы с Ливаном. В ходе обстрела ЦАХАЛ перехватил три снаряда. Это был первый обстрел израильской территории из Ливана с ноября 2024 года, когда стороны объявили о режиме прекращения огня.