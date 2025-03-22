Рейтинг@Mail.ru
Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 22.03.2025 (обновлено: 13:38 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/izrail-2006654876.html
Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане
Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане - РИА Новости, 22.03.2025
Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города в субботу утром, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:22:00+03:00
2025-03-22T13:38:00+03:00
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города в субботу утром, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Израиль не допустит никакого ущерба своим гражданам и суверенитету. В ответ на ракетный обстрел, совершенный сегодня утром по территории Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали ЦАХАЛ указание решительно действовать с против десятков террористических целей в Ливане", - говорится в сообщении.Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, опубликовала заявление, что военные в эти минуты атакуют цели в южном Ливане.В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.Ранее в субботу сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Метула, расположенном на границы с Ливаном. В ходе обстрела ЦАХАЛ перехватил три снаряда. Это был первый обстрел израильской территории из Ливана с ноября 2024 года, когда стороны объявили о режиме прекращения огня.
https://ria.ru/20250322/gaza-2006653899.html
https://ria.ru/20250320/khamas-2006090500.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль готовится атаковать десятки целей в Ливане

Армия Израиля получила приказ атаковать десятки целей в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города в субботу утром, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль не допустит никакого ущерба своим гражданам и суверенитету. В ответ на ракетный обстрел, совершенный сегодня утром по территории Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали ЦАХАЛ указание решительно действовать с против десятков террористических целей в Ливане", - говорится в сообщении.
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля
Вчера, 13:17
Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, опубликовала заявление, что военные в эти минуты атакуют цели в южном Ливане.
В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.
Ранее в субботу сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Метула, расположенном на границы с Ливаном. В ходе обстрела ЦАХАЛ перехватил три снаряда. Это был первый обстрел израильской территории из Ливана с ноября 2024 года, когда стороны объявили о режиме прекращения огня.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим, заявило ХАМАС
20 марта, 01:33
 
В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала