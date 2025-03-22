https://ria.ru/20250322/intervidenie-2006662396.html
Участника "Интервидения" от России еще не выбрали
Участника "Интервидения" от России еще не выбрали - РИА Новости, 22.03.2025
Участника "Интервидения" от России еще не выбрали
Артист, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2025 году, ещё не определен, он будет объявлен позже, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:52:00+03:00
2025-03-22T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Артист, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2025 году, ещё не определен, он будет объявлен позже, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева."Он (участник конкурса от РФ) точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет", - сказала она агентству.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в феврале сообщил РИА Новости, что участие в конкурсе подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки.
https://ria.ru/20250225/intervidenie-2001588664.html
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
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россия, китай, владимир путин, михаил швыдкой, африка, интервидение
Россия, Китай, Владимир Путин, Михаил Швыдкой, Африка, ИнтерВидение
Участника "Интервидения" от России еще не выбрали
Участника музыкального конкурса "Интервидение" от России еще не определили