https://ria.ru/20250322/internet-2006660353.html
Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету
Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету - РИА Новости, 22.03.2025
Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету
Провайдер домашнего интернета Lovit восстановит доступ к интернету в РФ ориентировочно до 17.00 мск, каждому клиенту, пострадавшему от сбоя, будет предоставлен... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:32:00+03:00
2025-03-22T14:32:00+03:00
2025-03-22T14:38:00+03:00
россия
интернет
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Провайдер домашнего интернета Lovit восстановит доступ к интернету в РФ ориентировочно до 17.00 мск, каждому клиенту, пострадавшему от сбоя, будет предоставлен перерасчет, сообщила компания в своем Telegram-канале."Доступ к интернету будет восстановлен ориентировочно до 17.00 22 марта 2025 года. После возобновления услуг каждому клиенту, пострадавшему от сбоя, будет предоставлен перерасчет в зависимости от продолжительности перерыва", - говорится в сообщении.В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб.Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака. В свою очередь, Роскомнадзор подтвердил РИА Новости массированную DDoS-атаку на Lovit, которая продолжается до сих пор: специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен.
https://ria.ru/20250322/lovit-2006651067.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, интернет, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Интернет, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету
Провайдер Lovit планирует восстановить доступ к домашнему интернету до 17:00 мск