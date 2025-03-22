https://ria.ru/20250322/internet-2006660353.html

Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету

Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету - РИА Новости, 22.03.2025

Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету

Провайдер домашнего интернета Lovit восстановит доступ к интернету в РФ ориентировочно до 17.00 мск, каждому клиенту, пострадавшему от сбоя, будет предоставлен... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:32:00+03:00

2025-03-22T14:32:00+03:00

2025-03-22T14:38:00+03:00

россия

интернет

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150066/35/1500663511_0:279:5346:3286_1920x0_80_0_0_0f5c4758034c172d03c867680cb1a163.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Провайдер домашнего интернета Lovit восстановит доступ к интернету в РФ ориентировочно до 17.00 мск, каждому клиенту, пострадавшему от сбоя, будет предоставлен перерасчет, сообщила компания в своем Telegram-канале."Доступ к интернету будет восстановлен ориентировочно до 17.00 22 марта 2025 года. После возобновления услуг каждому клиенту, пострадавшему от сбоя, будет предоставлен перерасчет в зависимости от продолжительности перерыва", - говорится в сообщении.В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб.Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака. В свою очередь, Роскомнадзор подтвердил РИА Новости массированную DDoS-атаку на Lovit, которая продолжается до сих пор: специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен.

https://ria.ru/20250322/lovit-2006651067.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, интернет, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)