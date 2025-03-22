https://ria.ru/20250322/iliy-2006644004.html

В Оптиной пустыни отслужат панихиду на 9-й день кончины старца Илия

В Оптиной пустыни отслужат панихиду на 9-й день кончины старца Илия - РИА Новости, 22.03.2025

В Оптиной пустыни отслужат панихиду на 9-й день кончины старца Илия

В воскресенье 23 марта на девятый день кончины бывшего духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:44:00+03:00

2025-03-22T11:44:00+03:00

2025-03-22T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В воскресенье 23 марта на девятый день кончины бывшего духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) на его могиле отслужат соборную панихиду. Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник совершил отпевание старца в Казанском храме обители, после чего отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. "Двадцать второго марта в субботу в день памяти 40 мучеников Севастийских в 12.30 – соборная панихида на могиле схиархимандрита Илия. Двадцать третьего марта – 9 дней со дня кончины схиархимандрита Илия. В 12.00 – соборная панихида на могиле схиархимандрита Илия", - сообщали в Telegram канале монастыря. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250322/okonchanie-2006543415.html

https://ria.ru/20250318/iosif-2005633032.html

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справки, оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, telegram