https://ria.ru/20250322/ikra-2006628296.html
Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру
Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру - РИА Новости, 22.03.2025
Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру
Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области или их близкие могут заказать в СИЗО красную лососевую икру, такая услуга стала доступна в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:25:00+03:00
2025-03-22T08:25:00+03:00
2025-03-22T08:25:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области или их близкие могут заказать в СИЗО красную лососевую икру, такая услуга стала доступна в магазине, занимающейся продажей готовой еды для арестованных, рассказали РИА Новости в компании, предоставляющей соответствующую услугу. Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей. Как сообщили агентству в фирме, на прошлой неделе их ассортимент пополнился красной лососевой икрой. Банка в четверть килограмма обойдется в 3600 рублей, за эти средства магазин обещает “самую качественную и свежую икру от надежного поставщика”. Там добавили, что подобный товар стал доступен для заказа в первую очередь по просьбе находящихся в СИЗО дам, так как икра положительно сказывается на женском здоровье. “Мы это сделали, несмотря на некоторые дополнительные трудности”, - отметили в компании. Как рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, заказ в СИЗО еды – уже довольно давно обыденная история для Москвы. “Некоторые каждый день заказывают себе полный рацион, то есть завтрак-обед-ужин, разве что стоимость продуктов и блюд немного завышена в сравнении с привычными нам ценами. Доставляют чуть ли не каждый день продукты в СИЗО, большая машина приезжает к изоляторам рано утром, идет разгрузка. Заказ приходит быстро – в течение трех дней – но иногда что-то могут и не доставить”, - рассказал собеседник агентства. В то же время на заказ есть ограничение в 30 килограммов в месяц, добавил эксперт. “Правда, вот такие ежедневные рационы часто не входят в эти ограничения, учитываются лишь товары и продукты как из магазина, так и принесенные родственниками. Сотрудники СИЗО часто рекомендуют заказывать близким обвиняемых продукты и товары именно через магазин, а не приносить вручную, чтобы избежать дополнительных проверок. Тем не менее, иногда родные могут что-то напутать в заявке на сайте, заказать 16 килограммов киви вместо 1,6 килограмма, или десятки литров воды, это реальные случаи. Тогда лимит в 30 килограммов быстро исчерпывается”, - пояснил Рощин. Он отметил, что ждет такого же удобного решения с лекарствами для содержащихся СИЗО, так как их доставка обвиняемым не всегда проходит гладко и быстро.
https://ria.ru/20250122/gosduma-1994962151.html
https://ria.ru/20241121/ikra-1984929665.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру
Арестованные в московских и подмосковных СИЗО смогут покупать красную икру
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области или их близкие могут заказать в СИЗО красную лососевую икру, такая услуга стала доступна в магазине, занимающейся продажей готовой еды для арестованных, рассказали РИА Новости в компании, предоставляющей соответствующую услугу.
Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей.
Как сообщили агентству в фирме, на прошлой неделе их ассортимент пополнился красной лососевой икрой. Банка в четверть килограмма обойдется в 3600 рублей, за эти средства магазин обещает “самую качественную и свежую икру от надежного поставщика”.
Там добавили, что подобный товар стал доступен для заказа в первую очередь по просьбе находящихся в СИЗО дам, так как икра положительно сказывается на женском здоровье. “Мы это сделали, несмотря на некоторые дополнительные трудности”, - отметили в компании.
Как рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, заказ в СИЗО еды – уже довольно давно обыденная история для Москвы
.
“Некоторые каждый день заказывают себе полный рацион, то есть завтрак-обед-ужин, разве что стоимость продуктов и блюд немного завышена в сравнении с привычными нам ценами. Доставляют чуть ли не каждый день продукты в СИЗО, большая машина приезжает к изоляторам рано утром, идет разгрузка. Заказ приходит быстро – в течение трех дней – но иногда что-то могут и не доставить”, - рассказал собеседник агентства.
В то же время на заказ есть ограничение в 30 килограммов в месяц, добавил эксперт.
“Правда, вот такие ежедневные рационы часто не входят в эти ограничения, учитываются лишь товары и продукты как из магазина, так и принесенные родственниками. Сотрудники СИЗО часто рекомендуют заказывать близким обвиняемых продукты и товары именно через магазин, а не приносить вручную, чтобы избежать дополнительных проверок. Тем не менее, иногда родные могут что-то напутать в заявке на сайте, заказать 16 килограммов киви вместо 1,6 килограмма, или десятки литров воды, это реальные случаи. Тогда лимит в 30 килограммов быстро исчерпывается”, - пояснил Рощин.
Он отметил, что ждет такого же удобного решения с лекарствами для содержащихся СИЗО, так как их доставка обвиняемым не всегда проходит гладко и быстро.