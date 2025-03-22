https://ria.ru/20250322/ikra-2006628296.html

Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру

Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру - РИА Новости, 22.03.2025

Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области или их близкие могут заказать в СИЗО красную лососевую икру, такая услуга стала доступна в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:25:00+03:00

2025-03-22T08:25:00+03:00

2025-03-22T08:25:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области или их близкие могут заказать в СИЗО красную лососевую икру, такая услуга стала доступна в магазине, занимающейся продажей готовой еды для арестованных, рассказали РИА Новости в компании, предоставляющей соответствующую услугу. Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей. Как сообщили агентству в фирме, на прошлой неделе их ассортимент пополнился красной лососевой икрой. Банка в четверть килограмма обойдется в 3600 рублей, за эти средства магазин обещает “самую качественную и свежую икру от надежного поставщика”. Там добавили, что подобный товар стал доступен для заказа в первую очередь по просьбе находящихся в СИЗО дам, так как икра положительно сказывается на женском здоровье. “Мы это сделали, несмотря на некоторые дополнительные трудности”, - отметили в компании. Как рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, заказ в СИЗО еды – уже довольно давно обыденная история для Москвы. “Некоторые каждый день заказывают себе полный рацион, то есть завтрак-обед-ужин, разве что стоимость продуктов и блюд немного завышена в сравнении с привычными нам ценами. Доставляют чуть ли не каждый день продукты в СИЗО, большая машина приезжает к изоляторам рано утром, идет разгрузка. Заказ приходит быстро – в течение трех дней – но иногда что-то могут и не доставить”, - рассказал собеседник агентства. В то же время на заказ есть ограничение в 30 килограммов в месяц, добавил эксперт. “Правда, вот такие ежедневные рационы часто не входят в эти ограничения, учитываются лишь товары и продукты как из магазина, так и принесенные родственниками. Сотрудники СИЗО часто рекомендуют заказывать близким обвиняемых продукты и товары именно через магазин, а не приносить вручную, чтобы избежать дополнительных проверок. Тем не менее, иногда родные могут что-то напутать в заявке на сайте, заказать 16 килограммов киви вместо 1,6 килограмма, или десятки литров воды, это реальные случаи. Тогда лимит в 30 килограммов быстро исчерпывается”, - пояснил Рощин. Он отметил, что ждет такого же удобного решения с лекарствами для содержащихся СИЗО, так как их доставка обвиняемым не всегда проходит гладко и быстро.

https://ria.ru/20250122/gosduma-1994962151.html

https://ria.ru/20241121/ikra-1984929665.html

https://ria.ru/20210915/perepiska-1750189052.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье)