https://ria.ru/20250322/ii-2006704224.html

Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль

Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль - РИА Новости, 22.03.2025

Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль

Искусственный интеллект (ИИ) ускорил взлом паролей - он помогает хакерам подобрать нужную комбинацию, даже очень сложную, за считанные минуты, рассказала РИА... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:19:00+03:00

2025-03-22T20:19:00+03:00

2025-03-22T20:19:00+03:00

технологии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) ускорил взлом паролей - он помогает хакерам подобрать нужную комбинацию, даже очень сложную, за считанные минуты, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "ИИ значительно ускорил взлом паролей. Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты. Это делает традиционную защиту ненадежной и вынуждает пользователей переходить к более продвинутым методам аутентификации", - сказала Едемская. Помимо этого, ИИ позволяет выполнять сложные взломы даже неопытным злоумышленникам. Так, например, он может быстро анализировать огромные массивы данных и выявлять слабые места в системах безопасности: раньше на поиск уязвимостей в крупных компаниях уходили недели, а ИИ определяет их за считанные секунды и сразу же предлагает оптимальные способы взлома. И в дальнейшем нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными - они помогают менять цифровые отпечатки. Искусственный интеллект помогает совершенствовать фишинговые атаки: он генерирует письма без единой ошибки, делая их неотличимыми от официальных сообщений банков, государственных структур и компаний. Как отметила эксперт, чат-боты с ИИ способны вести диалог в реальном времени, адаптируясь под стиль общения жертвы, что значительно повышает вероятность успешного обмана. "Чтобы защититься от новых угроз, необходимо применять комплексный подход. Важно использовать сложные, уникальные пароли и менеджеры паролей, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы закрывать возможные уязвимости. Особое внимание стоит уделять цифровой гигиене – проверять отправителей писем, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать инструменты, блокирующие фишинг", - рекомендует Едемская. Эксперт добавила, что в ближайшие годы роль нейросетей в кибербезопасности вырастет как для атак, так и для защиты: "искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное – не расслабляться и всегда быть на шаг впереди".

https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html

https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, искусственный интеллект (ии)