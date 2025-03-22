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Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль - РИА Новости, 22.03.2025
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20:19 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ii-2006704224.html
Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль
Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль - РИА Новости, 22.03.2025
Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль
Искусственный интеллект (ИИ) ускорил взлом паролей - он помогает хакерам подобрать нужную комбинацию, даже очень сложную, за считанные минуты, рассказала РИА... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:19:00+03:00
2025-03-22T20:19:00+03:00
технологии
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) ускорил взлом паролей - он помогает хакерам подобрать нужную комбинацию, даже очень сложную, за считанные минуты, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "ИИ значительно ускорил взлом паролей. Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты. Это делает традиционную защиту ненадежной и вынуждает пользователей переходить к более продвинутым методам аутентификации", - сказала Едемская. Помимо этого, ИИ позволяет выполнять сложные взломы даже неопытным злоумышленникам. Так, например, он может быстро анализировать огромные массивы данных и выявлять слабые места в системах безопасности: раньше на поиск уязвимостей в крупных компаниях уходили недели, а ИИ определяет их за считанные секунды и сразу же предлагает оптимальные способы взлома. И в дальнейшем нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными - они помогают менять цифровые отпечатки. Искусственный интеллект помогает совершенствовать фишинговые атаки: он генерирует письма без единой ошибки, делая их неотличимыми от официальных сообщений банков, государственных структур и компаний. Как отметила эксперт, чат-боты с ИИ способны вести диалог в реальном времени, адаптируясь под стиль общения жертвы, что значительно повышает вероятность успешного обмана. "Чтобы защититься от новых угроз, необходимо применять комплексный подход. Важно использовать сложные, уникальные пароли и менеджеры паролей, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы закрывать возможные уязвимости. Особое внимание стоит уделять цифровой гигиене – проверять отправителей писем, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать инструменты, блокирующие фишинг", - рекомендует Едемская. Эксперт добавила, что в ближайшие годы роль нейросетей в кибербезопасности вырастет как для атак, так и для защиты: "искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное – не расслабляться и всегда быть на шаг впереди".
https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html
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технологии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт рассказала, как ИИ помогает хакерам быстро взломать пароль

Аналитик Едемская: ИИ помогает хакерам взломать пароль за считанные минуты

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) ускорил взлом паролей - он помогает хакерам подобрать нужную комбинацию, даже очень сложную, за считанные минуты, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская.
«
"ИИ значительно ускорил взлом паролей. Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты. Это делает традиционную защиту ненадежной и вынуждает пользователей переходить к более продвинутым методам аутентификации", - сказала Едемская.
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Помимо этого, ИИ позволяет выполнять сложные взломы даже неопытным злоумышленникам. Так, например, он может быстро анализировать огромные массивы данных и выявлять слабые места в системах безопасности: раньше на поиск уязвимостей в крупных компаниях уходили недели, а ИИ определяет их за считанные секунды и сразу же предлагает оптимальные способы взлома. И в дальнейшем нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными - они помогают менять цифровые отпечатки.
Искусственный интеллект помогает совершенствовать фишинговые атаки: он генерирует письма без единой ошибки, делая их неотличимыми от официальных сообщений банков, государственных структур и компаний. Как отметила эксперт, чат-боты с ИИ способны вести диалог в реальном времени, адаптируясь под стиль общения жертвы, что значительно повышает вероятность успешного обмана.
«
"Чтобы защититься от новых угроз, необходимо применять комплексный подход. Важно использовать сложные, уникальные пароли и менеджеры паролей, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы закрывать возможные уязвимости. Особое внимание стоит уделять цифровой гигиене – проверять отправителей писем, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать инструменты, блокирующие фишинг", - рекомендует Едемская.
Эксперт добавила, что в ближайшие годы роль нейросетей в кибербезопасности вырастет как для атак, так и для защиты: "искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное – не расслабляться и всегда быть на шаг впереди".
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