https://ria.ru/20250322/granitsa-2006664248.html

Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией

Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 22.03.2025

Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией

Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:12:00+03:00

2025-03-22T15:12:00+03:00

2025-03-22T15:12:00+03:00

в мире

украина

закарпатская область

румыния

владимир зеленский

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/77/1548087738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac725ea6c81e4eeedd38108f19928327.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию. "В Закарпатской области усилили охрану границы дополнительными силами. На участке ответственности Мукачевского пограничного отряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы", - говорится в сообщении регионального отделении погранслужбы, опубликованном в социальной сети Facebook*.В ведомстве отметили, что усиленные пограничные наряды во время патрулирования будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Усиление пограничного контроля направлено на предотвращение нелегальных пересечений границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006372269.html

https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html

украина

закарпатская область

румыния

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, закарпатская область, румыния, владимир зеленский, венгрия