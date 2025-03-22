Рейтинг@Mail.ru
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/granitsa-2006664248.html
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 22.03.2025
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией
Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:12:00+03:00
2025-03-22T15:12:00+03:00
в мире
украина
закарпатская область
румыния
владимир зеленский
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/77/1548087738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac725ea6c81e4eeedd38108f19928327.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию. "В Закарпатской области усилили охрану границы дополнительными силами. На участке ответственности Мукачевского пограничного отряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы", - говорится в сообщении регионального отделении погранслужбы, опубликованном в социальной сети Facebook*.В ведомстве отметили, что усиленные пограничные наряды во время патрулирования будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Усиление пограничного контроля направлено на предотвращение нелегальных пересечений границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006372269.html
https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html
украина
закарпатская область
румыния
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/77/1548087738_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bbea0da13a9ff0f7954f31fb8fbb15b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, закарпатская область, румыния, владимир зеленский, венгрия
В мире, Украина, Закарпатская область, Румыния, Владимир Зеленский, Венгрия
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией

Украинские пограничники усилили авиацией охрану на границе с Румынией и Венгрией

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница
Граница - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию.
Закарпатской области усилили охрану границы дополнительными силами. На участке ответственности Мукачевского пограничного отряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы", - говорится в сообщении регионального отделении погранслужбы, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Финский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России
21 марта, 09:07
В ведомстве отметили, что усиленные пограничные наряды во время патрулирования будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Усиление пограничного контроля направлено на предотвращение нелегальных пересечений границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
20 марта, 14:55
 
В миреУкраинаЗакарпатская областьРумынияВладимир ЗеленскийВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала