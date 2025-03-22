https://ria.ru/20250322/granitsa-2006664248.html
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 22.03.2025
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией
Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:12:00+03:00
2025-03-22T15:12:00+03:00
2025-03-22T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпогранслужба Украины усилила охрану границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию. "В Закарпатской области усилили охрану границы дополнительными силами. На участке ответственности Мукачевского пограничного отряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы", - говорится в сообщении регионального отделении погранслужбы, опубликованном в социальной сети Facebook*.В ведомстве отметили, что усиленные пограничные наряды во время патрулирования будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Усиление пограничного контроля направлено на предотвращение нелегальных пересечений границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, украина, закарпатская область, румыния, владимир зеленский, венгрия
В мире, Украина, Закарпатская область, Румыния, Владимир Зеленский, Венгрия
Украинские пограничники усилили охрану на границе с Румынией и Венгрией
Украинские пограничники усилили авиацией охрану на границе с Румынией и Венгрией