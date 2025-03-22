https://ria.ru/20250322/gosduma-2006686868.html

В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах

В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах - РИА Новости, 22.03.2025

В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах

Правительственный законопроект о разрешении проезда автотранспортных средств при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах по временным... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:16:00+03:00

2025-03-22T18:16:00+03:00

2025-03-22T22:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительственный законопроект о разрешении проезда автотранспортных средств при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах по временным путям, оборудованным деревянными настилами или бетонными плитами, внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации предпринимательского сообщества, оказывающего услуги в сфере отдыха туристов на базе некапитальных средств размещения (кемпингов, модульных гостиниц и иных средств размещения), при возведении объектов туристской индустрии в водоохранных зонах возникают сложности с проездом транспорта, поскольку в ряде случаев в водоохранных зонах отсутствуют дороги с твердым покрытием, по которым допустимо осуществлять движение и стоянку транспортных средств. "Законопроектом предлагается для таких случаев использовать дороги, организованные таким образом, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в водные объекты (подсыпка гравием, покрытие плитами или деревянными настилами или иные аналогичные мероприятия), при условии приведения территории, по которым осуществлялось движение, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением, после завершения возведения и демонтажа некапитальных строений и сооружений для рекреационных целей", - заключается в документах.

https://ria.ru/20250125/gosduma-1995440805.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф