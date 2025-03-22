https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006631845.html

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.03.2025

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

Мирная жительница донецкой Горловки ранена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:15:00+03:00

2025-03-22T09:15:00+03:00

2025-03-22T09:15:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирная жительница донецкой Горловки ранена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку в субботу утром шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут. "В результате артобстрела со стороны украинских нацистов по проспекту Ленина ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия