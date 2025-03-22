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В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.03.2025
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09:15 22.03.2025
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В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.03.2025
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
Мирная жительница донецкой Горловки ранена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:15:00+03:00
2025-03-22T09:15:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирная жительница донецкой Горловки ранена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку в субботу утром шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут. "В результате артобстрела со стороны украинских нацистов по проспекту Ленина ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирная жительница донецкой Горловки ранена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку в субботу утром шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут.
«
"В результате артобстрела со стороны украинских нацистов по проспекту Ленина ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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