https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.03.2025
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:53:00+03:00
2025-03-22T07:53:00+03:00
2025-03-22T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "В ДНР в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России. Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России", — отметили в министерстве.Раненым оказывают медицинскую помощь.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
https://ria.ru/20250321/gorlovka-2006455409.html
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горловка
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россия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС
МЧС: в Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника