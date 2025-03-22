https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html

В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС

В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.03.2025

В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС

В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:53:00+03:00

2025-03-22T07:53:00+03:00

2025-03-22T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "В ДНР в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России. Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России", — отметили в министерстве.Раненым оказывают медицинскую помощь.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

https://ria.ru/20250321/gorlovka-2006455409.html

россия

горловка

донецкая народная республика

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россия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)