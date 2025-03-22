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В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 22.03.2025 (обновлено: 09:23 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.03.2025
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:53:00+03:00
2025-03-22T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. &quot;В ДНР в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России. Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России&quot;, — отметили в министерстве.Раненым оказывают медицинскую помощь.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
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россия
горловка
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россия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС

МЧС: в Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника

© МЧС России/TelegramЧетыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки БПЛА на пожарную автоцистерну в Горловке
Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки БПЛА на пожарную автоцистерну в Горловке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© МЧС России/Telegram
Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки БПЛА на пожарную автоцистерну в Горловке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Горловке при атаке БПЛА на пожарную автоцистерну пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«

ДНР в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России. Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России", — отметили в министерстве.

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