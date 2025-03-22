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В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/goncharovka-2006633385.html
В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей
В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2025
В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей
Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах - тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:39:00+03:00
2025-03-22T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах - тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из населенного пункта. Минобороны РФ 14 марта заявило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Ранее боец отряда "Т" добровольческого корпуса позывным Бэн сообщал, что практически все дома на одной из улиц данного населенного пункта занимали расчеты БПЛА ВСУ. В населенном пункте практически все дома повреждены обстрелами, на улицах остаются тела военнослужащих ВСУ, а также уничтоженная техника противника. В населенном пункте практически не осталось мирных жителей. "Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих – ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали", - рассказал боец добровольческого корпуса.
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html
суджа
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей

В Гончаровке почти не осталось мирных жителей, почти все дома повреждены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах - тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из населенного пункта.
Минобороны РФ 14 марта заявило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Ранее боец отряда "Т" добровольческого корпуса позывным Бэн сообщал, что практически все дома на одной из улиц данного населенного пункта занимали расчеты БПЛА ВСУ.
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В населенном пункте практически все дома повреждены обстрелами, на улицах остаются тела военнослужащих ВСУ, а также уничтоженная техника противника. В населенном пункте практически не осталось мирных жителей.
"Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих – ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали", - рассказал боец добровольческого корпуса.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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