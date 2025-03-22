В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей
В Гончаровке почти не осталось мирных жителей, почти все дома повреждены
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Читать ria.ru в
ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах - тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из населенного пункта.
Минобороны РФ 14 марта заявило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Ранее боец отряда "Т" добровольческого корпуса позывным Бэн сообщал, что практически все дома на одной из улиц данного населенного пункта занимали расчеты БПЛА ВСУ.
В населенном пункте практически все дома повреждены обстрелами, на улицах остаются тела военнослужащих ВСУ, а также уничтоженная техника противника. В населенном пункте практически не осталось мирных жителей.
"Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих – ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали", - рассказал боец добровольческого корпуса.
Первые кадры из освобожденного центра Суджи
12 марта, 19:46