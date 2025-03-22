https://ria.ru/20250322/goncharovka-2006633385.html

В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей

В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2025

В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей

Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах - тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:39:00+03:00

2025-03-22T09:39:00+03:00

2025-03-22T09:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар - РИА Новости. Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах - тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из населенного пункта. Минобороны РФ 14 марта заявило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Ранее боец отряда "Т" добровольческого корпуса позывным Бэн сообщал, что практически все дома на одной из улиц данного населенного пункта занимали расчеты БПЛА ВСУ. В населенном пункте практически все дома повреждены обстрелами, на улицах остаются тела военнослужащих ВСУ, а также уничтоженная техника противника. В населенном пункте практически не осталось мирных жителей. "Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих – ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали", - рассказал боец добровольческого корпуса.

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html

суджа

курская область

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Варвара Скокшина

суджа, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)