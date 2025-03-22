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Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
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Культура
 
12:47 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006649119.html
Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной
Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной
Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) в Telegram-канале подтвердил сообщение о кончине народной артистки РФ Ларисы Голубкиной, отметив, что... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:47:00+03:00
2025-03-22T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) в Telegram-канале подтвердил сообщение о кончине народной артистки РФ Ларисы Голубкиной, отметив, что ее судьба была неразрывно связана с Театром Армии. В субботу телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Голубкина ушла из жизни. "Ушла из жизни Голубкина. С 1964 года ее судьба неразрывно связана с Театром Армии. На этой сцене она сыграла десятки главных ролей, всегда ярких и запоминающихся. До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!" - говорится в сообщении ЦАТРА. В Театре Армии уточнили, что о дате и месте церемонии прощания и похорон сообщат позднее. Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер РФ Михаил Мишустин. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна своими ролями в кино. Известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", участие в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006648845.html
https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html
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россия, москва, лариса голубкина, андрей малахов, владимир путин, гитис
Культура, Россия, Москва, Лариса Голубкина, Андрей Малахов, Владимир Путин, ГИТИС
Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной

ЦАТРА: судьба Ларисы Голубкиной была неразрывно связана с Театром Армии

© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкЛариса Голубкина в роли Шурочки
Лариса Голубкина в роли Шурочки - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Снимок с экрана
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Лариса Голубкина в роли Шурочки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) в Telegram-канале подтвердил сообщение о кончине народной артистки РФ Ларисы Голубкиной, отметив, что ее судьба была неразрывно связана с Театром Армии.
В субботу телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Голубкина ушла из жизни.
"Ушла из жизни Голубкина. С 1964 года ее судьба неразрывно связана с Театром Армии. На этой сцене она сыграла десятки главных ролей, всегда ярких и запоминающихся. До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!" - говорится в сообщении ЦАТРА.
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В Театре Армии уточнили, что о дате и месте церемонии прощания и похорон сообщат позднее.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер РФ Михаил Мишустин.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна своими ролями в кино. Известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", участие в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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