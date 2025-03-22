https://ria.ru/20250322/golubkina-2006649119.html

Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной

Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025

Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной

Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) в Telegram-канале подтвердил сообщение о кончине народной артистки РФ Ларисы Голубкиной, отметив, что... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:47:00+03:00

2025-03-22T12:47:00+03:00

2025-03-22T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) в Telegram-канале подтвердил сообщение о кончине народной артистки РФ Ларисы Голубкиной, отметив, что ее судьба была неразрывно связана с Театром Армии. В субботу телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Голубкина ушла из жизни. "Ушла из жизни Голубкина. С 1964 года ее судьба неразрывно связана с Театром Армии. На этой сцене она сыграла десятки главных ролей, всегда ярких и запоминающихся. До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!" - говорится в сообщении ЦАТРА. В Театре Армии уточнили, что о дате и месте церемонии прощания и похорон сообщат позднее. Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер РФ Михаил Мишустин. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна своими ролями в кино. Известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", участие в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".

https://ria.ru/20250322/golubkina-2006648845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, лариса голубкина, андрей малахов, владимир путин, гитис