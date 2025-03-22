https://ria.ru/20250322/golubkina-2006648845.html
Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой
Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой - РИА Новости, 22.03.2025
Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой
Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина была потрясающей актрисой, замечательной женщиной, мы будем её помнить по её ролям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:44:00+03:00
2025-03-22T12:44:00+03:00
2025-03-22T12:45:00+03:00
рсфср
лариса голубкина
евгений герасимов
андрей малахов
московская городская дума
культура
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина была потрясающей актрисой, замечательной женщиной, мы будем её помнить по её ролям, заявил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов. "Потрясающая актриса, замечательная женщина, человек удивительный. Конечно, её роли останутся надолго, можно только сказать про одну "Гусарскую балладу", и не говоря о других. Конечно, это такая потеря, но, к сожалению, что делать, приходит время. Мы будем её помнить. Зрители и поклонники будут её помнить по её ролям, конечно", - сказал Герасимов. Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил в своем Telegram-канале, что Лариса Голубкина ушла из жизни в субботу, ей было 85 лет.
https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, лариса голубкина, евгений герасимов, андрей малахов, московская городская дума
РСФСР, Лариса Голубкина, Евгений Герасимов, Андрей Малахов, Московская городская дума, Культура
Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой
Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой и замечательной женщиной