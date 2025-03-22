https://ria.ru/20250322/golubkina-2006648845.html

Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой

Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой - РИА Новости, 22.03.2025

Депутат Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой

Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина была потрясающей актрисой, замечательной женщиной, мы будем её помнить по её ролям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:44:00+03:00

2025-03-22T12:44:00+03:00

2025-03-22T12:45:00+03:00

рсфср

лариса голубкина

евгений герасимов

андрей малахов

московская городская дума

культура

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина была потрясающей актрисой, замечательной женщиной, мы будем её помнить по её ролям, заявил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов. "Потрясающая актриса, замечательная женщина, человек удивительный. Конечно, её роли останутся надолго, можно только сказать про одну "Гусарскую балладу", и не говоря о других. Конечно, это такая потеря, но, к сожалению, что делать, приходит время. Мы будем её помнить. Зрители и поклонники будут её помнить по её ролям, конечно", - сказал Герасимов. Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил в своем Telegram-канале, что Лариса Голубкина ушла из жизни в субботу, ей было 85 лет.

https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

рсфср, лариса голубкина, евгений герасимов, андрей малахов, московская городская дума