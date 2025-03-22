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СМИ назвали причину смерти Голубкиной
СМИ назвали причину смерти Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ назвали причину смерти Голубкиной
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла от рака крови третьей степени, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:16:00+03:00
2025-03-22T12:16:00+03:00
2025-03-22T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла от рака крови третьей степени, пишет Telegram-канал SHOT."Причиной смерти народной артистки Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей степени", — говорится в публикации.В январе актрисе понадобилась экстренная поддержка врачей, отмечает издание.Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. После окончания Московского музыкально-педагогического училища в 1959 году поступила в ГИТИС, после чего началась ее карьера. Голубкина известна такими фильмами, как "Гусарская баллада", "Как вас теперь называть?" и "Освобождение". В 1973 году была признана заслуженной артисткой РСФСР, а в 1991-м — народной артисткой РСФСР.
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рсфср, москва, лариса голубкина, гитис, шоу-бизнес, происшествия
РСФСР, Москва, Лариса Голубкина, ГИТИС, Шоу-бизнес, Происшествия
СМИ назвали причину смерти Голубкиной
SHOT: причиной смерти Голубкиной стал рак крови третьей степени