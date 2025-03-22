https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html

Что стало причиной смерти звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной

Что стало причиной смерти звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025

Что стало причиной смерти звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной

Ее называли одной из самых ярких актрис советского кино. Она блистала на экранах и была женой легендарного Андрея Миронова, но последние дни, по данным СМИ,... РИА Новости, 22.03.2025

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ее называли одной из самых ярких актрис советского кино. Она блистала на экранах и была женой легендарного Андрея Миронова, но последние дни, по данным СМИ, доживала в доме престарелых. О непростой жизни актрисы — в материале РИА Новости. От музыкальных кружков до всесоюзной известностиПуть Ларисы Голубкиной к славе начался задолго до ее появления на большом экране. Рожденная 9 марта 1940 года в обычной московской семье, где отец был военным, а мать домохозяйкой, девочка с младенчества проявляла недюжинные музыкальные способности. В два года она уже чисто пела, подражая патефонным записям, и схватывала мелодии на лету.Пока сверстники гоняли мяч во дворе, маленькая Лариса упорно занималась вокалом и игрой на фортепиано. Эта целеустремленность и тяга к искусству предопределили ее судьбу — после школы Голубкина без колебаний поступила в ГИТИС, где сразу выделилась среди однокурсников не только ярким талантом, но и железной дисциплиной."Как будто в мундире родилась" — взлет на волне "Гусарской баллады"Настоящий прорыв случился в 1962 году. Студентка второго курса Лариса Голубкина получила главную роль в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", обойдя на пробах таких именитых актрис, как Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих."Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, у всех было впечатление, что я в нем родилась, — вспоминала актриса. — Во мне был тот девичий, подростковый задор, когда все горит внутри. Это видно на экране".Образ дерзкой Шурочки Азаровой, девушки в гусарском мундире, мгновенно сделал Голубкину звездой всесоюзного масштаба. Карьера стремительно пошла вверх — "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", масштабная киноэпопея "Освобождение". Впрочем, Лариса нередко отказывалась от ролей, если считала их недостаточно глубокими, что далеко не всегда шло на пользу ее кинокарьере.Борьба за место под театральным солнцемПосле окончания ГИТИСа в 1964 году актриса поступила в труппу Центрального академического театра Советской армии. Дебютными спектаклями стали "Солдат и Ева" и "Ринальдо идет в бой". Но театральная карьера оказалась дорогой с препятствиями — старшие коллеги, завидуя ее стремительному взлету, оттесняли новую звезду на вторые роли.Голубкина не сдавалась. Чтобы доказать многогранность своего таланта, она однажды сыграла 106-летнюю старуху, наглядно продемонстрировав, что не ограничивается амплуа юных героинь. Волевой характер и неуступчивость стали ее визитной карточкой не только на сцене, но и в жизни.Тайна рождения дочери и запутанный след отцовстваЛичная жизнь Ларисы Голубкиной напоминала сценарий драматического сериала. В 1969 году она начала отношения со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Четыре года спустя у пары родилась дочь Мария, но уже через год союз распался — Николай оказался не готов к семейной жизни.Спустя десятилетия история с отцовством приобрела неожиданный поворот. В киношных кругах циркулировали слухи, что настоящим отцом Марии мог быть режиссер Владимир Досталь или даже актер Алексей Баталов, с которым у Голубкиной, по свидетельствам очевидцев, был роман.Администратор "Москонцерта" Нина Федорова и вовсе заявляла, что Щербинский-Арсеньев просто "пожалел беременную Ларису Ивановну" и позволил пожить у себя. В свидетельстве о рождении девочку записали как "Мария Николаевна Щербинская", но сам сценарист в 2004 году признался, что никогда с дочерью не общался.А летом 2024 года Мария Голубкина сделала шокирующее заявление: ее биологическим отцом был Андрей Миронов."Когда мне было десять лет, папа спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец", — рассказала актриса.Миронов: блеск и боль главного романаПервая встреча состоялась еще в 1960-х, и Андрей Миронов сразу сделал Голубкиной предложение, но получил отказ. После этого их пути разошлись: Миронов женился на Екатерине Градовой, а Голубкина построила неофициальные отношения со Щербинским-Арсеньевым. Когда они снова встретились и поженились в 1977 году, Миронов удочерил Марию."Встретились мы юнцами — в 22 года. А сошлись много лет позже, когда кое-что уже хлебнули: и он хлебнул, и я", — вспоминала актриса. Их брак выглядел идиллией для внешнего мира, но внутри было много подводных камней.Брак потребовал от Ларисы почти полного отказа от актерской карьеры — она превратилась в идеальную хозяйку дома, принимавшую друзей мужа. Миронов был требовательным, критиковал жену за произношение английских слов и вождение автомобиля. Он ревновал Ларису, но при этом, по слухам, сам не отказывал себе в интрижках на стороне. Голубкина терпела все выходки супруга, стремясь сохранить семью.Неожиданное горе обрушилось в 1987-м, жизнь Ларисы рухнула в одночасье: 46-летний Миронов умер от инсульта прямо на сцене во время спектакля "Женитьба Фигаро". Ларисе на тот момент было всего 47 лет. После его смерти Голубкина больше не выходила замуж и сохранила квартиру в том виде, в котором она была при жизни знаменитого актера."Не о высоких идеях, а о своем достатке"После начала специальной военной операции Лариса Голубкина оказалась одной из немногих звезд советской эпохи, кто воздержался от резких осуждений уехавших коллег."Было бы слишком просто строго разделить всех на предателей и патриотов", — заявила она. По мнению актрисы, в данной ситуации разделение было другим — "на тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал"."Судить-рядить я никого не хочу. Действительно, основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своем достатке, о квартирах, машинах", — сказала Голубкина. Эти слова вызвали бурную реакцию: одни обвинили актрису в двуличии, другие поддержали за взвешенную позицию.Болезнь подкралась незаметноС годами здоровье Ларисы Голубкиной начало ухудшаться. Появились проблемы с суставами, боли в спине, общая слабость. В редких интервью актриса признавалась, что с возрастом все труднее поддерживать форму, особенно продолжая выступать перед публикой.Поворотным моментом стал 2014 год, когда Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание. Первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022-м и смогла добиться временной ремиссии. Однако вскоре болезнь вернулась с новой силой.В 2023 году Лариса Ивановна уверяла, что чувствует себя "нормально", но источники Telegram-канала Mash утверждали обратное: актрисе присвоили паллиативный статус и признали неизлечимо больной.В "элитном отеле" за 200 тысяч в месяцПоследние девять лет Лариса Голубкина, по словам ее дочери Марии, жила в пансионате в Подмосковье. Состояние актрисы только ухудшалось — она лишилась волос и с трудом передвигалась."Я бы назвала это шикарным отелем. Там номера, трехразовое питание. Там месяц стоит 200 тысяч рублей, у меня таких денег нет, ей помогает Дом актера", — рассказала Мария Голубкина.В январе 2025 года появилась тревожная информация: звезде "Гусарской баллады" потребовалась экстренная помощь врачей. Telegram-канал Shot сообщал тогда, что артистка стремительно теряет вес на фоне прогрессирующего онкологического заболевания и не встает с постели. Более того, она якобы отказывается принимать помощь родственников.А 22 марта стало известно о смерти 85-летней актрисы. Об этом, в частности, сообщил телеведущий Андрей Малахов. "Ушла из жизни моя подруга", — написал он.По данным Shot, причиной смерти стал рак крови.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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лариса голубкина, андрей миронов, мария голубкина, москонцерт, гитис, московская область (подмосковье)