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Президент Германии подписал поправки для увеличения расходов на оборону - РИА Новости, 22.03.2025
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14:11 22.03.2025 (обновлено: 15:53 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/germaniya-2006659157.html
Президент Германии подписал поправки для увеличения расходов на оборону
Президент Германии подписал поправки для увеличения расходов на оборону - РИА Новости, 22.03.2025
Президент Германии подписал поправки для увеличения расходов на оборону
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал принятые парламентом поправки к конституции, которые позволят значительно увеличить расходы на оборону,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:11:00+03:00
2025-03-22T15:53:00+03:00
германия
сша
украина
фридрих мерц
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал принятые парламентом поправки к конституции, которые позволят значительно увеличить расходы на оборону, передает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию главы государства. "Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о внесении поправок в конституцию на следующий день после их одобрения бундесратом", — говорится в сообщении. Теперь поправки должны быть опубликованы в Вестнике федерального законодательства. Восемнадцатого марта вносимые в конституцию изменения одобрил бундестаг, 21 марта их согласовал бундесрат. В парламенте за проголосовали фракции ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленых", против — парламентская группа "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", "Альтернатива для Германии" и "Левые". По информации медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с "Зелеными", включив в соглашение финансирование климатических проектов на 100 миллиардов евро.Принятое решение уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро. Благодаря поправкам власти смогут ослабить так называемый долговой тормоз — правило, ограничивающее государственные заимствования. Таким образом будущее правительство намерено значительно нарастить расходы на оборону и инфраструктуру. Так, лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц уже анонсировал планы по увеличению оборонного бюджета и созданию специального фонда для развития инфраструктуры (в него вложат 500 миллиардов евро на ближайшие десять лет).О планах немецких властей провести реформу по увеличению госдолга стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц ссылался и на недавние решения американских властей. При этом критики реформы считают, что Мерц тем самым обманул избирателей.
https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html
https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html
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германия, сша, украина, фридрих мерц, франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, хдс/хсс, в мире
Германия, США, Украина, Фридрих Мерц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, В мире
Президент Германии подписал поправки для увеличения расходов на оборону

Штайнмайер подписал поправки к конституции ФРГ для увеличения военных расходов

© Getty Images / picture alliance / Boris RoesslerПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Boris Roessler
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал принятые парламентом поправки к конституции, которые позволят значительно увеличить расходы на оборону, передает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию главы государства.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о внесении поправок в конституцию на следующий день после их одобрения бундесратом", — говорится в сообщении.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца
10 марта, 14:48
Теперь поправки должны быть опубликованы в Вестнике федерального законодательства.
Восемнадцатого марта вносимые в конституцию изменения одобрил бундестаг, 21 марта их согласовал бундесрат. В парламенте за проголосовали фракции ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленых", против — парламентская группа "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", "Альтернатива для Германии" и "Левые". По информации медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с "Зелеными", включив в соглашение финансирование климатических проектов на 100 миллиардов евро.
Принятое решение уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону
4 марта, 22:54
Благодаря поправкам власти смогут ослабить так называемый долговой тормоз — правило, ограничивающее государственные заимствования. Таким образом будущее правительство намерено значительно нарастить расходы на оборону и инфраструктуру. Так, лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц уже анонсировал планы по увеличению оборонного бюджета и созданию специального фонда для развития инфраструктуры (в него вложат 500 миллиардов евро на ближайшие десять лет).
О планах немецких властей провести реформу по увеличению госдолга стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц ссылался и на недавние решения американских властей. При этом критики реформы считают, что Мерц тем самым обманул избирателей.
Участники демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Берлине прошла демонстрация против повышения расходов на оборону
15 марта, 19:28
 
ГерманияСШАУкраинаФридрих МерцФранк-Вальтер ШтайнмайерДональд ТрампХДС/ХССВ мире
 
 
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