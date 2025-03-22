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В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров - РИА Новости, 22.03.2025
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16:50 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/gd-2006678116.html
В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров
В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров - РИА Новости, 22.03.2025
В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров
Вице-спикер ГД Владислав Даванков (фракция "Новые люди") обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:50:00+03:00
2025-03-22T16:50:00+03:00
общество
технологии
владислав даванков
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков (фракция "Новые люди") обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit. Роскомнадзор подтвердил РИА Новости массированную DDoS-атаку на провайдера домашнего интернета Lovit, которая продолжается до сих пор, специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен. "Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров. Закон разработал Александр Хинштейн, когда еще был главой комитета по информполитике. Соблюдать его нужно всем. Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, технологии, владислав даванков, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Общество, Технологии, Владислав Даванков, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров

В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии провайдеров из-за Lovit

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков (фракция "Новые люди") обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit.
Роскомнадзор подтвердил РИА Новости массированную DDoS-атаку на провайдера домашнего интернета Lovit, которая продолжается до сих пор, специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен.
"Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров. Закон разработал Александр Хинштейн, когда еще был главой комитета по информполитике. Соблюдать его нужно всем. Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал он в своем Telegram-канале.
Серверная стойка - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Провайдер Lovit назвал сроки восстановления доступа к интернету
Вчера, 14:32
 
ОбществоТехнологииВладислав ДаванковАлександр ХинштейнГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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