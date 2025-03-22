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В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров

В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров - РИА Новости, 22.03.2025

В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии интернет-провайдеров

Вице-спикер ГД Владислав Даванков (фракция "Новые люди") обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:50:00+03:00

2025-03-22T16:50:00+03:00

2025-03-22T16:50:00+03:00

общество

технологии

владислав даванков

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков (фракция "Новые люди") обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit. Роскомнадзор подтвердил РИА Новости массированную DDoS-атаку на провайдера домашнего интернета Lovit, которая продолжается до сих пор, специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен. "Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров. Закон разработал Александр Хинштейн, когда еще был главой комитета по информполитике. Соблюдать его нужно всем. Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения", - написал он в своем Telegram-канале.

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общество, технологии, владислав даванков, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия