https://ria.ru/20250322/gaza-2006653899.html
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля - РИА Новости, 22.03.2025
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:17:00+03:00
2025-03-22T13:17:00+03:00
2025-03-22T13:18:00+03:00
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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сектор газа
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы."За минувшие 48 часов в больницы доставлены тела 130 человек и 263 человека поступили с ранениями", - говорится в заявлении.Таким образом, количество погибших палестинцев с начала израильской военной операции в секторе Газа достигло 49 747 человек, ранено 113 213 мирных граждан. Из них 634 палестинца погибли с 18 марта.
https://ria.ru/20250321/putin-2006545688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля
Минздрав Газы: из-за ударов Израиля за двое суток погибли 130 человек