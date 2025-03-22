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В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля - РИА Новости, 22.03.2025
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13:17 22.03.2025 (обновлено: 13:18 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/gaza-2006653899.html
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля - РИА Новости, 22.03.2025
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:17:00+03:00
2025-03-22T13:18:00+03:00
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
сектор газа
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы."За минувшие 48 часов в больницы доставлены тела 130 человек и 263 человека поступили с ранениями", - говорится в заявлении.Таким образом, количество погибших палестинцев с начала израильской военной операции в секторе Газа достигло 49 747 человек, ранено 113 213 мирных граждан. Из них 634 палестинца погибли с 18 марта.
https://ria.ru/20250321/putin-2006545688.html
израиль
сектор газа
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа
В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля

Минздрав Газы: из-за ударов Израиля за двое суток погибли 130 человек

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы.
"За минувшие 48 часов в больницы доставлены тела 130 человек и 263 человека поступили с ранениями", - говорится в заявлении.
Таким образом, количество погибших палестинцев с начала израильской военной операции в секторе Газа достигло 49 747 человек, ранено 113 213 мирных граждан. Из них 634 палестинца погибли с 18 марта.
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ миреСектор Газа
 
 
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