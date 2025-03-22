https://ria.ru/20250322/gaza-2006653899.html

В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля

В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля - РИА Новости, 22.03.2025

В Газе сообщили о 130 погибших за двое суток из-за ударов Израиля

Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:17:00+03:00

2025-03-22T13:17:00+03:00

2025-03-22T13:18:00+03:00

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

сектор газа

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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие двое суток стали 130 человек, 263 получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы."За минувшие 48 часов в больницы доставлены тела 130 человек и 263 человека поступили с ранениями", - говорится в заявлении.Таким образом, количество погибших палестинцев с начала израильской военной операции в секторе Газа достигло 49 747 человек, ранено 113 213 мирных граждан. Из них 634 палестинца погибли с 18 марта.

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Варвара Скокшина

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа