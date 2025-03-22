https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html

Папе римскому придется восстанавливать речь, рассказал кардинал Фернандес

Папе римскому придется восстанавливать речь, рассказал кардинал Фернандес - РИА Новости, 22.03.2025

Папе римскому придется восстанавливать речь, рассказал кардинал Фернандес

Папе Римскому Франциску, проходящему лечение от воспаления легких, потребуется долгая реабилитация в восстановлении речи, заявил аргентинский кардинал, префект... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:30:00+03:00

2025-03-22T10:30:00+03:00

2025-03-22T10:30:00+03:00

религия

ватикан

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 22 мар – РИА Новости. Папе Римскому Франциску, проходящему лечение от воспаления легких, потребуется долгая реабилитация в восстановлении речи, заявил аргентинский кардинал, префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэл Фернандес. "У меня была возможность общаться с ним, и я счастлив, потому что я знал, что его организм может отреагировать тем или иным образом, и в итоге я оказался прав, потому что физически он чувствует себя хорошо. Теперь ему понадобится реабилитация, потому что после долгого времени, при интенсивном потоке кислорода, все высыхает, и тогда тебе приходится учиться почти говорить заново", - заявил кардинал в пятницу вечером на мероприятии в Риме. В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. По словам Фернандеса, сейчас понтифик "с трудом говорит, но состояние его организма такое же, как раньше". Кардинал вместе с этим отверг предположение о возможности ухода Папы на покой и выразил мнение, что Франциска не выпишут из клиники до Пасхи. "Он мог бы вернуться, но врачи хотят быть на 100% уверены и хотели бы немного подождать", - приводит его слова католическая газета Avvenire. В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Его потребность в высокопоточной кислородной терапии днем также сократилась. Врачи также отмечают прогресс на фоне курса физиотерапии. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Итальянские газеты на этой неделе сообщили, что Ватикан разрабатывает план проведения апрельских пасхальных мероприятий и богослужений в случае, если Франциск к этому времени не восстановится от болезни. Запасной план предполагает участие нескольких кардиналов, которые проведут обряды от имени папы.

https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо)